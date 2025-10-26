יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מגיב הערב (ראשון) למתקפה של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות.

"הרב תמיר גרנות הוא תלמיד חכם ואיש נעים הליכות שמקדש שם שמים ברבים. הוא שכל את בנו הגיבור אמיתי הי"ד במלחמה, ומאז מקדיש את ימיו עוד יותר להרבות אור, אחדות ואהבה.

מי שמרשה לעצמו לבזות אותו מבזה את עצמו, מחלל שם שמים ברבים, ומרבה שנאת חינם ומחלוקת ולא יהיה חלקינו איתו. אני גאה לעמוד בראש ציבור שיש בו תורה עם דרך ארץ ויודע לכבד גם את מי שחושב אחרת ממנו ולנהל מחלוקות לשם שמים", דברי סמוטריץ'.

יו"ר ארגון רבני צהר הרב דוד סתיו הגיב: "‏דברי חכמים בנחת נשמעים. מותר וראוי להתווכח על סוגיות ערכיות ועמדות ציבוריות, אך אסור להעליב ולהשפיל. ‏שיח תורני אמור להיות נשען על ענווה, על כבוד הדדי ועל אחריות לדבר ה', ולא על השתלחויות אישיות".

הרב סתיו תהה: "‏האם כל מי שלא מסכים איתך חדל מלהיות רב? ‏אין אדם יכול לנכס לעצמו את המונופול על התורה ועל ההלכה. התורה ניתנה לכלל ישראל, וכל תלמיד חכם הפועל ביראת שמיים, באהבת ישראל ובמסירות לחיבור תורה עם חיים- ראוי לכבוד ולשיח ענייני, גם כשדעתו שונה. 'דרך ארץ קדמה לתורה'. לפני כל פסוק וכל דיון הלכתי עומדת חובת הכבוד האנושי, במיוחד כלפי רבנים ותלמידי חכמים".

עוד הוסיף: "‏כאשר רב בישראל בוחר בלשון משתלחת ומעליבה כלפי תלמיד חכם אחר, ובייחוד כלפי אדם שהוא גם אב שכול, נגרם חילול השם חמור הפוגע בכבודה של תורה עצמה. על חילול השם אין להבליג ואין לעבור לסדר היום- אין מקיפין בחילול השם. ‏אסור שהרבנות תהפוך למקום שבו מותר לפגוע ולהשפיל בשם התורה. ‏במקום שיש חילול השם - אין חולקים כבוד לרב".

הרב סיים בדברים אישיים על הרב גרנות: "‏הרב תמיר גרנות הוא ראש ישיבה המקדיש את חייו לחינוך של מאות תלמידים לאהבת תורה, ליראת שמיים ולשירות עם ישראל בגוף ובנפש. ‏עלינו להרבות בכבוד, באחדות ובאהבת ישראל - ולא בליבוי מחלוקות והשמצות".

ח"כ לשעבר מתן כהנא הגיב: "אני מקווה שהרב יצחק יוסף ימצא את הדרך להתנצל בפני הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב ואביו של סרן אמתי גרנות הי"ד שנהרג על קידוש השם במלחמה. תלמידי החכמים מהציונות הדתית מוכיחים שאפשר להיות גם גדולי תורה וגם לוחמים".

מוקדם יותר פורסמה ברדיו "קול חי" הקלטה של דברי הרב יוסף נגד הרב גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב שבנו סרן אמיתי נפל במלחמה, בשל קריאתו לגיוס חרדים לצה"ל.

"תקפו אותי כמה ראשי ישיבות. יש אחד הרב, לא יודע אם רב - גרנות, ראש ישיבת הסדר. איך שדיבר בטלוויזיה נגדנו. אתה לא מפחד מביזוי תלמידי חכמים? הגמרא אומרת, איך נדע מיהו אפיקורס, מה נקרא אפיקורס? זה שאומר מה הועילו האברכים? מה הועילו הבחורי-ישיבות? הוא אומר - כולם לצבא. מה כולנו לצבא? לומדים תורה. כמו שיש חיל האוויר יש חיל השם, שיושבים ועוסקים בתורה ומגינים על כל עם ישראל. הוא תקף אותי. אני חושב שיש כמה מהם שאם יבואו להצטרף למניין, לא נצרף אותם למניין. הם בגדר אפיקורוס. לא כולם".

הרב גרנות מתח בעבר ביקורת על התבטאויות של הרב יוסף ובעיקר על איומו שהישיבות יעברו לחו"ל אם יחייבו את התלמידים להתגייס. "אתה צריך לבקש מחילה מאשתי, ולעלות להר הרצל ולבקש מחילה מאמתי, בחור ישיבה ולוחם, ומכל הצדיקים והקדושים והטהורים, לומדי תורה שבחרו להילחם וגם אלה שאינם לומדי תורה שמסרו נפשם.

לעזוב לחו"ל כדי לא להילחם מלחמת מצווה, בפיקוח נפש לאומי?! כבוד הרב, אנחנו ברוסיה? הצבא הוא צבא הצאר? החיילים הם קנטוניסטים? אתה הראשון לציון, כבוד הרב, לא הראשון לברוקלין ולא הראשון לבגדד. יש לך אחריות על עם ישראל", אמר אז הרב גרנות.