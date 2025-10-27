אמיר דניאל, אביו של סמ"ר עוז דניאל הי"ד, שנחטף חי בידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר ונרצח במהלך חטיפתו, התראיין היום (שני) לכאן רשת ב', וסיפר על בנו, על רגעי האימה ועל התקווה להשבת גופתו.

דניאל סיפר כי בנו, לוחם שיריון, נחטף מתוך הטנק בעודו בחיים, התנגד ונלחם במחבלים עד שנורה למוות. גופתו הועברה לעזה, שם היא מוחזקת עד היום.

"זאת תקופה מאוד מטלטלת לא ברורה", אמר האב. "הכול מהול בהכול, שמחה ועצב. מאז החזרה של החטופים החיים, אנחנו מרגישים עטופים יותר, וכולם איתנו עד החטוף האחרון. אנחנו זקוקים לזה, שזה ימשך, ולא חלילה שזה ירד מסדר היום. ולא לאפשר לזה חלילה להמשך במשך שנים". אמיר דניאל אמר כי יש להביא לישראל "את כולם, כל ה-13 עכשיו, ובראש הדר גולדין".

"ביום שישי הייתה אזכרה שנתיים לעוז", הוסיף. "היו שם משפחות שהיו עם עוז בטנק. אנחנו בקשר עם המשפחות, קשר של שותפות גורל מטורפת. זאת מציאות שקשה לתאר אותה, וכולם מדהימים אחד אחד. נרצה גם להיפגש עם נמרוד כהן (פדויי השבי שהיה עם עוז בטנק). עם כל הכבוד לתחקירים, זה לא כמו לשמוע ממקור ראשון מה קרה באותם רגעים, באותו יום".

על אישיותו של בנו סיפר דניאל: "עוז הוא מוזיקאי, ניגן על גיטרות חשמליות, אהב בעיקר רוק כבד, אבל לא רק. והכל בהצטיינות. חלם לכבוש במות בארץ ובעולם. היה לו חשוב לעשות שירות צבאי משמעותי. הוא אהב את הטנק והרעות. הם ילדים מדהימים. באותו יום, הם פעלו עם אפס מודיעין, כל הצוות הוא גיבור. הטנק היה תקול. חטפו RPG, הצמידו להם שני מטענים".

"עוז התנגד, הוא לא ויתר. בשיחות לפני עם אמא שלו מירב, הוא היה אומר לה שאם יתפסו אתו וינסו לחטוף אותו, אני לא אשב בשבי, אני אתנגד ולא אוותר, אני אעשה הכול ולא אשב בשבי. וזה מה שעוז עשה בסוף, הוא לא וויתר, נלחם והתנגד. היחסים ביני לבין עוז, הם הרבה מעבר לאב ובן, הוא הנפש התאומה שלי".

לגבי האפשרות להשבת גופתו, אמר אמיר דניאל: "לצה"ל יש הערכות איפה עוז נמצא. אנחנו אופטימיים. אני אופטימי גם לגבי מי שאין עליו מידע. חובתנו כמדינה, לדאוג שזה יקרה. האחראיות היא שלנו כמדינה. עד אחרון החטופים - לא להרפות, לא להוריד את החטופים החללים מסדר היום".