אלפים מלווים בצהריים (חמישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא את סמ"ר עוז דניאל הי"ד, שגופתו הוחזרה השבוע משבי חמאס.

מירב, אימו של סמ"ר עוז, ספדה בקול חנוק מבכי: "כל כך פחדתי מהרגע הזה. אחרי שנתיים של ציפייה, של תפילות, של לילות בלי שינה - היום אתה סוף סוף שב הביתה. לא כך קיוויתי לפגוש אותך, אבל בתוך השבר יש רגע של נחמה: אתה כאן, באדמת הארץ שאהבת כל כך".

"במשך שנתיים חיכינו לך, ועם שלם חיכה איתנו. עם שצעד איתנו את הדרך, שהתפלל, ששר ובכה איתנו. היום כל העם הזה אומר לך - ברוך שובך הביתה, ותודה".

האם שיתפה בשיחות האישיות שניהלה עם בנה לפני נפילתו: "אמרת לי, ‘אמא, אני מגן על הבית. אני רוצה שתחיו כאן בשקט ובביטחון’. וכשדיברנו על חטיפות אמרת בנחרצות - ‘אם ינסו לחטוף אותי, אתנגד בכל כוחי’. וכך היה - נפלת כלוחם אמיץ, גיבור ישראל".

בהמשך התייחסה לצוות הלחימה של עוז ואמרה: "הייתם צוות אחד, לב אחד, נשמה אחת של לוחמים אמיצים. עכשיו כשאתה ועומר שבתם, המעגל של אחוותכם לא נשבר - הוא ממשיך להתקיים במקום אחר, גבוה ונקי מכאב."

מירב דניאל קראה גם להשבתם של כלל החטופים שנמצאים בעזה: "החובה שלנו כעם היא להחזיר את כולם למנוחת עולמים, כדי שגם משפחותיהם יוכלו למצוא נחמה. נמשיך לעמוד איתן עד שכל אחד מהם ישוב הביתה".

"עוזי שלי, אתה חסר לי. אני אוהבת אותך, גאה בך, מתגעגעת אליך כל יום. נמשיך להשמיע את קולך ואת המנגינה שלך, כי העוז שלך, האור שלך והאהבה שלך - הם של עם שלם שמוקיר אותך וזוכר אותך לעד", סיכמה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא ספד: "עוד הרבה לפני שהתבררו ממדי האסון, צוות של גיבורים זינק לקרב - עוז האהוב זכרו לברכה, שקד דהן ז"ל, נמרוד כהן ששב אלינו בחיים ומפקדם עומר נאוטרה ז"ל. הם דהרו בין נירים לניר עוז, להגן בגופם וברוחם על תושבי הנגב המערבי. הם לחמו באומץ בלתי נתפס מול אויב חסר רחמים - כדי להכות ברוע ולהגן על האור שלא יכבה".

הרצוג הדגיש את גבורת הצוות שלחם עד כלות, וסיפר כי הם עיכבו המוני מחבלים וסיכלו את תוכניותיהם להמשיך ללב הארץ. "היום, אחרי למעלה משנתיים של חרדה וצער, המעגל הקשה שנפתח באותו יום מר יכול סוף סוף להתחיל להיסגר - כשעוז שב למנוחת עולמים", הוסיף.

הנשיא המשיך בהספדו. "השם עוז - כל כולך היית עוז ותעוזה, והשם דניאל - זה שבגוב האריות. מי כמוך מגלם את השילוב המופלא הזה - לוחם בעוז שאין שני לו, מאמין בצדקת הדרך וחדור שליחות כדניאל בגוב האריות", אמר.

לקראת סיום דבריו פנה הנשיא למשפחת דניאל: "מירב, אמיר, הדר וכל בני המשפחה - לימדתם אותנו שיעור באצילות ובאהבה. כולנו נושאים את זכרו של עוז בליבנו וחבים לו חוב נצחי - על חיינו, על חיי ילדינו ועל העתיד שלנו כאן". הרצוג חתם את דבריו בתפילה: "יהי רצון שנזכה - ברוח שמו של עוז - שהשם עוז לעמנו ייתן ויברך את עמנו בשלום".

צילום: אדר איל

