הזמרת נסרין קדרי והזמר ששון איפרם שאולוב משתפים פעולה לראשונה היום (שלישי) בשיר חדש בשם "אל תעזוב אותי".

השיר מתאר מסע של אמונה, כאב ותקווה - ונכתב בהשראת ילדותו של שאולוב. אחד המשפטים הבולטים בו, "הכינורות של הילדות שלי, השארתי בחיפה", יצר חיבור אישי מיידי אצל קדרי, שגדלה אף היא בעיר.

בהפקה סיפרו כי "כשנסרין שמעה את הסקיצה - היה לה ברור שהשיר הזה שלה ואפשר ממש להיזכר בבלדות הגדולות עליהן היא חתומה ולהבין את העוצמות שנסרין מביאה".

עם יציאת השיר, התייחסה קדרי גם להקשר הלאומי: "לכולנו מגיע קצת אושר, אחרי שנתיים של חושך, קיבלנו בשורה מרגשת על חזרתם של החטופים החיים וכולי תקווה שבקרוב מאוד נזכה לקבל את החללים לקבורה ראויה".

לדבריה, "התפילות שלנו נענו ואלוהים שם למעלה לא עוזב אותנו ואני מאחלת שהמוסיקה תמשיך לחזק ולאחד את עם ישראל".