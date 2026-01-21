שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע היום (רביעי) לתחנת המשטרה "לב תל אביב" על מנת למסור עדות לאחר שלטענתו הותקף באלימות על ידי דיוויד זיטון, בן זוגה של הזמרת נסרין קדרי.

בכניסה לתחנה, סיפר ברסלבסקי לתקשורת כי מדובר באירוע קשה מאוד עבורו. "זה היה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים".

עוד הוסיף: "היה לי מאוד מאוד קשה. האירוע הזה היה מטורף, הוא הכניס אותי לטראומה שאני לא חשבתי שיקרה דבר כזה".

לדבריו, "הבן אדם הזה דפק לי מכות כאילו הוא פעיל חמאס. לא חשבתי שאני אותקף פה בתוך המדינה שלי".

מוקדם יותר השבוע פרסמה קדרי בחשבונה ברשת אינסטגרם התנצלות בפני שורד השבי. "לפני הכל סליחה. זה לא היה צריך לקרות עם אף אחד. בטח לא עם רום. הלוואי והייתי שם ברגע ההוא, מאמינה שהייתי עושה הכל כדי למנוע מהמצב להגיע לאן שהגיע".

היא הוסיפה: "הסבל שרום עבר בשנתיים האחרונות, זה סבל שגדול על אדם אחד בחיים שלמים. אני מאחלת לרום שכל שניה בחייו מכאן והלאה תהיה מלאה באור ואהבה, אעשה הכל כדי לתרום לכך מצידי. אוהבים אותך".