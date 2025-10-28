מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, הגיש תלונה לנציב פניות הציבור של הרשות השנייה, דוד רגב, נגד כתב חדשות 12 ברק רביד.

לדבריו, רביד עשה שימוש במונח "הגדה המערבית הכבושה" בשידור חי, בהתייחסות לשטחי יהודה ושומרון.

במכתבו כתב גליק כי השימוש בביטוי "הגדה המערבית" אינו תואם את העובדות ההיסטוריות והגאוגרפיות, וכי מדובר במונח שהוטבע על ידי ירדן לאחר כיבוש בלתי חוקי של השטח ב-1948.

לדבריו, "השם הנכון הוא יהודה ושומרון - מונח מקובל במדינת ישראל, בצה"ל, בשב"כ ובגופים ציבוריים בארץ ובעולם".

עוד נטען כי השימוש במילה "כבושה" מהווה "שקר, הסתה ועלילת דם", שכן לפי עמדת מדינת ישראל וקביעות ועדת השופט אדמונד לוי, יהודה ושומרון אינם שטחים כבושים. "הכתב של חדשות 12 מפיץ תעמולה שקרית המהדהדת את שונאי ואויבי מדינת ישראל", כתב גליק.

המכתב מתייחס גם להתנהלות העקבית של רביד, שלדברי גליק כבר ננזף בעבר בגין שימוש דומה כאשר עבד בערוץ 13, "הוא ננזף על כך, אך בכנס ציבורי הוא התגאה בכך שהמשיך לתקוע אצבע בעין לאזרחי ישראל".

לסיום, דורש גליק מהרשות השנייה לקבוע כי אין לאפשר שימוש במונח "הגדה המערבית הכבושה" בשידורי החדשות, ולהבהיר כי מדובר בפגיעה חמורה באמת, בציבור ובמעמדה של מדינת ישראל, "יש לאסור להשתמש בביטוי שמשקף תעמולה של האויב".