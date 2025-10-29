יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הודיע הבוקר (רביעי) לחבר הכנסת יולי אדלשטיין כי בעקבות תמיכתו בחוק הריבונות בניגוד לעמדת הליכוד ובשל מה שהגדיר "הפרותיו החוזרות של המשמעת הסיעתית", הוא יודח מוועדת החוץ והביטחון באופן מיידי.

בנוסף, נענש אדלשטיין בשלילת היכולת להעלות חקיקה פרטית ולדבר בשם סיעת הליכוד במליאה למשך חודשיים.

בתגובה להודעת הקואליציה הינחה יו"ר כחול-לבן, ח"כ בני גנץ, את יו"ר סיעתו פנינה תמנו-שטה, להעמיד לרשות ח"כ אדלשטיין, ככל שירצה בכך, את כל הכלים הפרלמנטריים בוועדה ובכנסת מטעם הסיעה.

"ההחלטה המבישה של הקואליציה רק מדגישה כמה חשובה נוכחותו של ח"כ אדלשטיין בוועדה. לא ניתן להשתיק אותו ואת הקולות שמייצגים את ילדינו המשרתים", דברי גנץ.

הסערה נגד אדלשטיין בליכוד התעוררה מיד לאחר ההצבעה וכבר אז הסתמן מהלך להדחתו. אדלשטיין הגיב באותו יום על העונש הצפוי ואמר: "הציבור כבר מבין שמילה שלי זו מילה. אם כל חטאי היה שעמדתי לימין ארץ ישראל והצבעתי בעד החלת ריבונות ביו"ש, אז אני גאה על כך. בדיוק כפי שאני גאה על כך שמנעתי השתמטות ואני נלחם למען גיוס חרדים אמיתי.

גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון אמשיך להיאבק למען גיוס שוויוני ולמען ארץ ישראל. כל הדחה כזו, היא צל"ש ערכי עבורי. מי שחושב שזה מרתיע אותי, טועה ובגדול".