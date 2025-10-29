אילן קאר, מנכ"ל ארגון IAC ולשעבר שליח נשיא ארה"ב למאבק באנטישמיות, השתתף בכינוס הקונגרס הציוני העולמי, ובשיחה עם ערוץ 7 בעמדת השידור ציין כי זו הפעם הראשונה שבה ארגונו משתתף באירוע לאחר שהתמודד לראשונה כמפלגה וזכה בארבעה מנדטים.

לדבריו, השותפות של ארגון ה-IAC בקונגרס הציוני העולמי מהווה מהלך חשוב בהמשך דרכו של המיזם הציוני.

קאר הדגיש כי בעוד שבעבר התמקד הארגון בקשר עם ישראלים שירדו מהארץ, כיום שותפים בו גם יהודים אמריקאים רבים: "הם מוצאים בארגון את הכתובת שדרכה הם מתחברים לתרבות הישראלית. תמיד אמרנו שישראלי שעובר לתפוצות צריך ללמוד איך להיות יהודי בתפוצות, אבל גם יהודי בתפוצות צריך ללמוד איך לאמץ את הישראליות, וזה מה שאנחנו עושים".

על רקע אירועי השבעה באוקטובר, ציין קאר כי גובר הרצון בקרב יהדות ארה"ב להתחבר מחדש לישראל: "בעיקר אחרי השבעה באוקטובר יהודים אמריקאים צמאים להתחבר לישראל, ואנחנו הכתובת".

כאשר נשאל על מועמדותו של זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק, השיב כי מדובר בתופעה חמורה: "אני לא יודע מה קורה בנפש שלו, אבל הוא בטוח מתבטא אנטישמית. העובדה שמועמד מתבטא בערכים אנטישמיים ואנטי אמריקאיים והוא שיוביל בסקרים, זה קלון לארה"ב, וגם סכנה לערכים של אמריקה ולא רק ליהודים".

לדבריו, מעבר לסכנה ליהודים עצמם, מדובר בסכנה תרבותית כוללת: "הפשיעה יכולה לעלות ואכיפת החוק יכולה לרדת, אבל מעבר לכך, הסכנה הממשית היא שהדעות שלו יקבלו לגיטימציה. אם ראש עיריית ניו יורק יכול להתבטא כך, זה מאוד מאוד מסוכן".

הוא התייחס גם לתופעת החדירה של עמדות אנטי מערביות למערכת החינוך האמריקאית: "כשמוסדות החינוך נכבשים על ידי אויבי ארה"ב ומחנכים דורות של צעירים בארה"ב לשנוא לא רק יהודים ואת ישראל אלא את ערכי המערב, איך זה לא יקרה? לכן אנחנו נאבקים על מוסדות החינוך. לא רק בקמפוסים, אלא גם בבתי ספר תיכונים, חטיבות ביניים ויסודיים. אנחנו חייבים לדרוש שמוסדות החינוך יחנכו ילדים על פי ערכי המערב".

לסיום, הביע קאר תקווה ואופטימיות: "אי אפשר להסתכל על ההיסטוריה של העם שלנו ולהתייאש. עברנו אתגרים הרבה יותר קשים מהאתגר הזה. אם לפני שנתיים הייתי אומר לגורם כלשהו בעולם שישראל תגיע להישגים שישראל השיגה, היו אומרים לי שיצאתי מדעתי. אני רואה סיבה לאופטימיות. אם ישראל יכולה להחזיר לעצמה את כוח ההרתעה ואת ההשפעה הכוח והעוצמה, הכול יכול לקרות גם בתפוצות. כל העם שלנו צריך לקחת את הניצחונות האלה ולהגיע גם לנצחונות בתפוצות".