יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפוי להתמנות לתפקיד בכיר בהסתדרות הציונית העולמית.

נתניהו הבן ישמש כיו"ר מחלקת התפוצות וההסברה של ההסתדרות, בתפקיד שצפוי לכלול שכר חודשי של עשרות אלפי שקלים.

את מינויו של נתניהו מקדם השר מיקי זוהר, שמנהל את המשא ומתן בשם הליכוד ובתמיכת ראש הממשלה עצמו במסגרת ההסכמים הפוליטיים במוסדות הלאומיים.

המינוי מעורר סערה וסיעות האופוזיציה, שחתמו על ההסכם בקונגרס עם הימין, שוקלות את עמדתן בנוגע להסכמות.

מיש עתיד נמסר: "שמענו בתדהמה את ההחלטה הבזויה למנות את יאיר נתניהו לתפקיד בכיר במוסדות הציונים. יש עתיד לא תחתום על שום הסכם כזה במוסדות הציונים".

המינוי, יחד עם שורת מינויים נוספים של נציגי הימין, צפוי לקבל תוקף רשמי מחר בישיבת מליאת הקונגרס הציוני.

לפי ההסכם, גוש הימין צפוי להגדיל משמעותית את כוחו והשפעתו במוסדות הלאומיים - בהם הסוכנות היהודית, קק"ל וההסתדרות הציונית העולמית.

עוד מסתמן כי הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ שנפל בקרבות 7 באוקטובר, ימונה לתפקיד היו"ר הבא של ההסתדרות הציונית העולמית ויחליף בתפקיד את היו"ר המכהן יעקב חגואל.

הרב פרץ מכהן כעת כיו"ר המזרחי העולמי, הוא צפוי להתחלף בחצי השני של הקדנציה על ידי נציג של יש עתיד, שטרם נבחר.