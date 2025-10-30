לקראת "הפגנת המיליון", הוציא הבוקר (חמישי) הרב ד"ר אליהו זייני פסק הלכה חמור, האוסר בכל תוקף להשתתף באירוע.

נשיא ישיבת ההסדר ומוסדות אור וישועה בחיפה ולשעבר רב הטכניון בחיפה קובע כי "חל איסור מוחלט להשתתף בהפגנה, וכל המשתתף בה דוקר בגבם את כל חיילי צה"ל המשרתים בקו ראשון, רומס את קורבנות המלחמה הקשה זה כבר שנתיים, ופוגע עמוקות בכל המשפחות השכולות הרבות מנשוא לדאבוננו".

"כרב, בן למשפחת רבנים, אך חניך יהדות צפון אפריקה, עלי לציין שאין בין הפגנה זו ובין התורה על ברכיה התחנכתי כל קשר הראוי לכבוד התורה. מודע אני היטב, ואולי יותר מרוב אלה שישתתפו בהפגנה היום, לעוולות הנעשות לחיילים שומרי תורה, פועל יוצא מחינוך קלוקל שהוליך לשנאת כל קודש, אך מודע אני גם לריקבון הערכי המלווה אי אלו פוליטיקאים המתיימרים לייצג את התורה, אבל אין כאן לא המקום ולא העת לדון בשורשי בעיות אלה.

מה שברור מעל כל ספק הוא, שהפגנה זו מרסקת את עמנו, קורעת אותו לגזרים עוד יותר עמוק ממה שלצערנו חווינו כבר בעשרות השנים האחרונות בארץ קודשנו, פוגעת בתורה באופן כה קשה, ויידרשו עשרות בשנים לתקן את הנזק הזה ואת ריחוק מהתורה שיצא ממנה! לכן כל השומע לי ישכון בטח ושאנן מפחד רעה, וברכת ה' תחול עליו ועל כל הנלווים אליו", קבע הרב זייני.

הוא גם הגיב לקריאתו של הרב צבי טאו להשתתף בהפגנה. "כל ההפגנה הזו היא נגד חוק הגיוס, ושאר כל הטיעונים שהועלו הם מסווה ומסך ערפל להפיל בפח יקוש יהודים תמימים המוקירים תורה ותלמידי חכמים. הרב טאו שסווג כ'אפיקורס' ביחד עם כל הציונים הדתיים על ידי אי אלו מנהיגי וראשי ההפגנה הזו, במיוחד ספרדים חסרי דעת וחסרי יראת שמיים, אינו מבין שנוכחותו בהפגנה תאשר את הפסק הנוראי הזה, ותוריד את הגיליוטינה סופית על משנתו של הראי"ה קוק זצ"ל.

כל טענותיו לפיהן יש בהפגנה משום חתירה לשלום בעם אינן עומדות בשום מבחן ביקורת, כי אין שום קשר בין שלום בעם ובין הפגנה זו, אלא ההיפך הגמור הוא כפי שכתבתי כבר אתמול. והיא דומה רק להפגנת 'שלום עכשיו' בשנת 82 בשם איזה מין שלום מדומה ש'הוכיח את עצמו' שהרי ארצנו נשטפה רק מנהרות דם מאז".