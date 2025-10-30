עיתונאי "הארץ" חיים לוינסון קיבל לפחות 200 אלף שקלים מחברת "פרספשן" שבבעלות שרוליק איינהורן החשוד במסגרת פרשת קטרגייט - כך חשף היום עיתון "הארץ".

לפי הפרסום, הכסף הועבר ללוינסון בשנים 2019-2024, במקביל לעבודתו בעיתון. "הארץ" הודיע כי סיים את העסקתו של לוינסון.

אלוף בן הודיע לעובדי העיתון כי לפני כמה חודשים זומן לוינסון לשיחת בירור בעקבות שני מאמרים - אחד שכתב לוינסון באפריל 2023 והאחר שהעביר ופורסם כשנה לאחר מכן - ותהיות שעלו לגביהם. "הוא נשאל לגבי מאמרים אלו, והשיב שלא קיבל תמורה משום גורם שהוא, לרבות ידידו שרוליק איינהורן", כתב בן.

"לפני ימים אחדים הגיעו לידי כתב הארץ בר פלג חומרים שמצביעים על קשרים כלכליים בין חברת פרספשן שבבעלות איינהורן לחברה בבעלות לוינסון. בעקבות המידע זומן לוינסון לשיחה והודה בקבלת כספים מאז 2019".

לוינסון אישר בתגובתו את הדברים: "בשנת 2019, כדי לא להעלות לי את השכר בעיתון, אלוף בן עורך 'הארץ' אישר לי לעשות עבודות מהצד. עבדתי בסמכות וברשות במגוון חלטורות ועבודות צד בתשלום: השתתפות בכנסים כמו של פורום קהלת, פאנלים בטלוויזיה, הרצאות, רדיו וכתיבת צללים עבור אנשים וארגונים".

"בין היתר, שימשתי ככותב צללים ומאמרים של חברי שרוליק איינהורן במערכות בחירות שהוא עבד בהן בבלקן. אני עומד מאחורי העבודות שביצעתי, כולן משעממות מתועדות וממוסמכות. העיסוק מהצד עם איינהורן הסתיים באמצע 2024 כשהתחלתי להגיש תוכנית שבועית בטלוויזיה. כל הכתיבה שעשיתי לא הייתה קשורה בשום צורה לעבודה העיתונאית שלי".

על קשריו של איינהורן עם קטר והחשדות כלפיו במסגרת פרשת קטרגייט הוסיף לוינסון: "גם אותי תפסה פרשת קטר בהפתעה. לא ידעתי שאיינהורן נותן שירותים גם לקטר, והאמת שכעסתי מאוד. אילו ידעתי על הקשר, הייתי מנצל אותו כדי לקבל סיפורים וחומרים מהקטרים. בטח רתחתי על ההדלפה לבילד, במקום לעיתון הארץ".

"אמרתי את דעתי לו בפרטי, כמו שאמרתי בפומבי: קטר היא דיקטטורה איסלאמית, לא הייתי עובד למענה כמו שלא הייתי עובד למען סין, פוטין, או הפלנגות בסודן. זה שיפוט מוסרי. לא פלילי".

"טעיתי טעות חמורה עליה אני מבקש להתנצל. טעיתי בכך שלמרות שהפסקתי את הקשר לא שילבתי גילוי נאות מלא. אמרתי את דעתי בעניין קטר והחקירה. אני מאמין בנכונות דעתי בפרשת קטר, שנוגעת גם לאנשים שאני מתעב, אבל הייתי צריך להציב לעצמי סטנדרט עיתונאי הרבה יותר גבוה שלא יחשבו שדעתי מוטה ממשהו. כשלתי ואני מתנצל על כך".

לוינסון הדגיש כי לא קיבל תשלום מקטר: "מעולם לא ביצעתי עבודה עבור קטר וכאמור גם לא ידעתי על הקשר בין איינהורן לבינם. ביקרתי את קטר - והדברים מתועדים ומצולמים - איפה שהיה צריך לבקר, ושיבחתי איפה שהיה צריך לשבח".