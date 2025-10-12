נוביק עונה ללוינסון באדיבות המצולם

העיתונאי עקיבא נוביק מותח ביקורת חריפה על הציוץ שפרסם היום (ראשון) כתב 'הארץ' חיים לוינסון ברשת X ובו התבטא באופן קשה נגד הציבור הדתי-לאומי, שרבים מבניו נלחמו ונפלו בקרבות.

"ממש עצוב לראות כמה אנשים עשו לייק לתועבה שפרסם חיים לוינסון. קודם כל היו לא מעט אירועים בירושלים הייתי בחלקם ולוינסון לא היה. היו בהם הרבה כיפות. ורגע: מתי מותר לספור כיפות? למה מותר לספור כמה דתיים באים להפגנות, אבל לא סבבה לבדוק כמה מהם נלחמו בעזה וחיפשו את החטופים? האם רק מי שהלך להפגנות קידם את העסקה, או שאולי מי שעזב את הבית וחי כמה חודשים בטנק מסריח בסכנת חיים בלי לראות את הילדים שלו גדלים, תרם גם הוא משהו? למה החלטתם בשבילם שהם נלחמו בשביל התנחלויות?", תהה נוביק.

הוא הוסיף "אני מוקף לוחמים. טיפה יותר מחיים ומי שעשו לו לייק. הם מספרים שיצאו להלחם כדי לשמור על אחים שלהם וכדיי לחפש את החטופים. מי אתם שתחליטו בשבילם?אני שונא ספירת כיפות. זה עושה לי להתגרד בכל הגוף. אבל אני עוד יותר שונא, כשסופרים את הכיפות רק כשיש קצת מהן, וכשמישהו מעז להזכיר, שבהר הרצל יש יותר מדי כיפות - אז היי, ולמה אתה מפלג, ומי מתייחס בכלל לכיפה".

"מי שמצייץ ככה לא מענין אותו החטופים, אלא רק להמשיך להתנגח באחים שלו", סיכם.

לוינסון כתב בציוץ שלו כי "כל מה שצריך לדעת על הערב זה שוויטקוף בא לכיכר החטופים בתל אביב, ולא לכיכר החטופים בירושלים כי פשוט אין שם כיכר כזו, כי ימנים ודתיים וחרדלים העדיפו חטופים מתים בשביל הזיית ההתנחלויות בעזה".

דבריו עוררו תגובות נזעמות ברשת. אשת התקשורת אורית מרק אטינגר, בת ואחות שכולה, הגיבה בחריפות: "תודה רבה לוינסון, תודה על הסכין בגב. בתור אחת שבעלה היה במילואים מאות ימים, ואחיה נהרג בלחימה בעזה, והמחבל שרצח את אביה שוחרר בעסקת חטופים. מה אתה עשית בשביל החטופים?"

גם אוריה שילת, אשת מילואימניק, הצטרפה לביקורת החריפה ואמרה, "מי שבאמת הקריב את הנפש והגוף שלו ועשה את המאמץ האמיתי הראוי להערכה להשבת החטופים, נמצא בתוך ארון עץ באדמה בבית קברות צבאי, במחלקות שיקומיות או סתם מנסה לחיות עד הסבב הבא. מי שראה דברים שלעולם לא יוכל למחוק לא בא לעשות יוגה ברחוב עזה או להמולה בכיכר החטופים. תתבייש פשוט".

הפרשן עמית סגל כתב, "יש בירושלים מקום כזה - החלקה הצבאית בהר הרצל".

מאוחר יותר ניסה לוינסון להסביר את דבריו וכתב כי, "הניסוח המקורי שלי לא מוצלח - אני מדבר על ההנהגה הפוליטית של הציבור הזה והשכבה העסקנית שלו. לא על הציבור בכלל שהרבה יותר מגוון".