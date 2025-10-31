גלעד שלמור מתייחס לתקיפת חבריו חדשות 12

הכתב גלעד שלמור התייחס אמש (חמישי) בשידור בחדשות 12 לתקיפת צוות הערוץ במהלך הפגנת החרדים שנערכה בירושלים נגד גיוס לצה"ל - ובחר להציג את הדברים מזווית מפתיעה.

לדבריו, בעיצומה של ההתקהלות האלימה שבה הותקף הצוות, הוא בחר להתבונן אחרת על המפגינים: "אני הסתכלתי אחורה על המאות שהלכו אחרינו וקראו קריאות אלימות והשתמשו באלימות פיזית, וחשבתי לעצמי - חתירה למגע יש להם, עבודת צוות בהחלט יש, לוחמנות הייתה, היה אפשר לשפר - אבל יש פוטנציאל, ולכן, למה לא לגייס?"

ההפגנה התקיימה מגשר המיתרים ועד תחנת הדלק בכניסה לירושלים, לאורך רחוב ירמיהו, רחוב הצבי, שדרות שז"ר, רחוב יפו ועד רחוב שרי ישראל ומלכי ישראל.

האירוע נערך במעמד רבבות מתפללים מרחבי הארץ, בראשות גדולי הדור, ראשי ישיבות ורבנים. במהלך העצרת הוכרזו חמש החלטות בשם הרבנים, בהן הביעו את מחאתם החריפה נגד "הפגיעה בלומדי התורה".

שופר וסליחות ברוב עם דוברות העצרת

בין ההחלטות המרכזיות: המשתתפים הצהירו כי "התורה היא חיינו" - ודרשו לשמור על ההסדרים שהיו קיימים עבור לומדי התורה.

מחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות - "פגיעה חמורה בזכותם לבחור בלימוד תורה ובחופש הדת". ביקורת נוקבת כלפי מערכת המשפט והממשלה - "מערכות המשפט נוהגות בעזות מצח נגד התורה; ממשלת ישראל לא מנעה את המצב המחפיר".

קריאה לציבור הרחב - "אחינו, היתכן שבדיוק בארץ הקודש ירדפו את לומדי התורה?" חיזוק ללומדי התורה - העצרת בירכה את בני הישיבות והאברכים: "חזקו ואמצו, אל תחתו - ברכת עם ישראל מלווה אתכם".