נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אירח אתמול (חמישי) את קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בביקורו הראשון באנקרה מאז נכנס לתפקידו.

במסיבת עיתונאים משותפת הסביר מרץ את עמדת ממשלתו מאז מתקפת 7 באוקטובר ואמר: "תמיד נעמוד לצד ישראל".

הוא הבהיר כי התמיכה אינה עיוורת, והוסיף: "זה, כמובן, לא אומר שאנחנו עומדים מאחורי כל החלטה של ממשלת ישראל או מקבלים אותה ללא ביקורת".

בתשובה לשאלת עיתונאי מקומי, שתהה כיצד הוא תומך בישראל "למרות ש-60 אלף מתו בעזה", השיב מרץ: "לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, ובהחלטה אחת ניתן היה לחסוך את כל ההרג הלא-הכרחי - חמאס היה צריך לשחרר את החטופים ולהניח את נשקו. אז המלחמה הייתה מסתיימת, והקורבנות היו נמנעים".

מרץ הוסיף: "מה שמעצבן אותי במיוחד הוא העובדה שהילדים שנהרגו הם שבויים של חמאס. אנחנו מקווים שהמלחמה הגיעה לסיומה".

ארדואן, מצדו, הגיב בתקיפות ואמר: "לצערי יש דברי אחד שהקנצלר המוערך אמר שאני לא יכול להסכים איתו. יותר מ-60 אלף ילדים, נשים ומבוגרים נהרגו בעזה. לחמאס אין את הפצצות, לחמאס אין את הנשק הגרעיני, אבל לישראל יש את כל אלה. גם השבוע הם הפציצו בעזה עם אותן פצצות. ואתם, כגרמניה, לא רואים את רצח העם, אתם לא עוקבים אחרי זה?".