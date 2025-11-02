תשעה בני אדם נפצעו באורח אנוש בתקרית דקירה שאירעה אתמול בערב (מוצאי שבת) ברכבת שנסעה ממערב אנגליה ועצרה לבסוף בעיירה הנטיגדון שבמחוז קיימברידג'שייר.

לפי הדיווחים, לפחות עשרה פצועים פונו מזירת האירוע לבתי החולים, מתוכם תשעה שנמצאים בסכנת חיים.

המשטרה המקומית הכריזה על "אירוע משמעותי" ואישרה כי גורמים ללוחמה בטרור יסייעו בחקירה, אף שטרם התברר הרקע למעשה. שני חשודים נעצרו בחשד למעורבות בתקרית.

עד ראייה שהיה באחד הקרונות סיפר לרשת "סקיי ניוז" כי גבר מבוגר "מנע" מהתוקף לדקור ילדה צעירה, ובמהלך המאבק נחתך בצווארו ובראשו. לדבריו, נוסעים שהיו בסביבה השתמשו במעילים כדי לנסות לעצור את הדימום.

העיתון הבריטי "דיילי מייל" דיווח כי כשלושים שוטרים הגיעו למקום זמן קצר לאחר קבלת הדיווח.

על פי דיווחים שפורסמו ברשת "סקיי ניוז", האירוע החל כעשר דקות לאחר שהרכבת יצאה מהעיר פיטרבורו. נוסעים סיפרו כי הבחינו בפצועים שנמלטו לאורך הקרונות מאדם חמוש בסכין.

אחד העדים ציין כי מאוחר יותר נראה גבר עומד על הרציף כשסכין גדולה בידו, בעוד ששוטרים חמושים כיוונו לעברו נשק. הנוסעים סיפרו כי השוטרים חישמלו את החשוד באמצעות טייזר ועצרו אותו.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר הגיב לאירוע וכתב ברשת X: "התקרית המחרידה ברכבת ליד הנטיגדון מדאיגה מאוד. המחשבות שלי עם כל אלה שנפגעו, ותודתי לשירותי החירום על תגובתם. על כל מי שנמצא באזור להישמע להוראות המשטרה".