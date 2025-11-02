בבית העלמין בקיבוץ בארי הובא היום (ראשון) למנוחות סהר ברוך ז"ל שגופתו הושבה לישראל בשבוע שעבר. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה, לצד בני משפחה, חברים ותושבי הקיבוץ.

סהר נקבר לצד אחיו עידן ברוך, שנרצח בטבח שביצע חמאס בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר 2023.

את הקדיש קרא סבו של סהר, יצחק בכר, שאיבד באותו יום גם את רעייתו, גאולה בכר ז"ל. לאחר מכן הספידו את סהר אמו תמי ברוך. אחריה שר אורן ברזילי את השיר "אני אחלום לנצח", אליו התייחסה תמי בהספדה.

עוד נשאו דברים רבקה מנור וענבל בכר, דודותיו של סהר, חבריו מכיתת "אננס" בקיבוץ, וובה מינדל - חברו ומפקדו בצבא, רונן דרוקמן - חברו מהטיול בדרום אמריקה, וכן מאיה ושירה, בנות דודות.

בדבריה אמרה האם, תמי ברוך: "סהר יקר שלי, סוף סוף הוחזרת הביתה, 758 באוקטובר ואתה מובא לקבורה. לא יודעת מה אתה יודע אז אשתף אותך כאן, ביום הפוגרום הנורא בבארי ובעוטף נרצחו כ-1179 אזרחים וביניהם עידן שלנו וסבתך גאולה (אמי). באותו יום מזוויע נחטפו 251 חטופים. מאז בשנתיים האחרונות מתנהלת מלחמה להחזרת ביטחוננו וחטופינו בה נהרגו כ-1152 חיילים. עכשיו שנתיים אחרי עדיין נשארו עוד 11 חטופים בשבי ורק אחרי שכולם יחזרו, הפרק הנורא הזה בחיינו יוכל להסתיים, ויתחיל פרק חדש של ניסיון שיקום חיינו, הטראומה הקשה הזו תמיד תהיה חקוקה בלבנו".

בהמשך ההספד שיתפה האם ברגעים אישיים ואמרה: "זמן רב מידי היית חטוף וזה כבר הפך לחלק מהזהות שלך. לפני היו לך זהויות אחרות רבות כמו טייל, שחקן שח, חותר קייק, תלמיד חכם, חנון, מנוען סטיל, ועוד. קיוויתי בשבילך שיהיו לך עוד זהויות חדשות כמו מהנדס חשמל שרצית להיות, בן זוג, אבא ועוד ועוד, אך זה כבר לא יקרה. יש לנו הרבה אבל לא מספיק זיכרונות יחד. יש בי צער רב שלא ניצור זיכרונות חדשים יחד, שחוויות רבות כל כך לא תחווה בכלל. נפרדת ממך פה באדמת בארי שכה אהבת, ממש פה קרוב הייתי יושבת על אבן בזמן שאתה ואחיך הייתם עושים שוב ושוב מקטעים מהמסלול האדום באופניים. עכשיו אתה קרוב אלינו, לעידן, לסבתא גאולה, ולעוד רבים מאתנו. השיר שבחרנו שישירו לכבוד חזרתך לכבוד קבורתך הוא השיר ששמעתי מאות (טוב אולי אלפי) פעמים מהאמבטיה בזמן שהתקלחת.... אהבתי לשמוע אותך שר ואוהב אותך תמיד".