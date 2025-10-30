פרטים חדשים על ניסיון החילוץ שכשל מתפרסמים היום (חמישי), במקביל להשבת גופתו של החטוף סהר ברוך ז"ל לישראל במסגרת ההסכם עם חמאס.

ב-8 בדצמבר 2023 פשט כוח של סיירת מטכ"ל על מבנה במחנה הפליטים נוסיראת במרכז רצועת עזה, בניסיון לחלץ את ברוך מהשבי.

במהלך המבצע נתקלו הלוחמים בהתנגדות עזה מצד מחבלי חמאס, ובחילופי האש נהרג ברוך. יום לאחר מכן פרסם ארגון חמאס את דבר מותו, מה שאילץ את ישראל לאשר פומבית את המבצע ואת תוצאותיו.

יצוין כי התחקיר הצבאי שנערך בעקבות האירוע לא הצליח עד כה לקבוע האם סהר נהרג מאש כוחות צה"ל או מאש חמאס.

המשפחה ביקשה מצה"ל לציין בנוסח כי סהר ברוך ז"ל נרצח בשבי.

הערב, כחלק מהסכם עם חמאס, הושבה גופתו לישראל והועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר שם זוהתה. גורמי המקצוע מקווים כי ממצאים פורנזיים יסייעו לקבוע את נסיבות המוות.

ברוך, בן 25, נחטף מקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, לאחר שניסה לברוח יחד עם אחיו עידן מהבית שהוצת על ידי מחבלים.