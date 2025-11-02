אוקראינה מבצעת שיקום היסטורי של בית החולים היהודי באודסה, אחד המוסדות הרפואיים הוותיקים במזרח אירופה, שנוסד לפני למעלה מ-200 שנה.

העבודות מתמקדות במבנה הכירורגי מתחילת המאה ה-20, שתוכנן על ידי האדריכל טרופיאנסקי ב-1900 והוכרז כמבנה לשימור. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית השיקום של אוקראינה בסיוע הבנק האירופי להשקעות.

השיקום כולל חיזוק מבנים המצויים בסכנת קריסה, החלפת רצפות, תיקון גג ושחזור החזית. בשלבים הבאים יותקן ציוד רפואי מודרני, תוקם מערכת חימום מרכזית ותשוחזר נגישות למוגבלים. המבנה המשוקם יכלול מחלקת שיקום עם יחידות פיזיותרפיה.

בית החולים נוסד ב-1800, כאשר כ-240 יהודים חיו בעיר, כמוסד קטן עם שש מיטות בלבד. ב-1829 העבירה הקהילה את בית החולים למבנה הנוכחי. עד 1894 גדל המוסד ל-230 מיטות והיה פתוח לכל הנזקקים ללא הבדל דת או לאום.

רגע מכונן בהיסטוריה של בית החולים התרחש בפוגרומים של 1905. בחצר המוסד הוקם מחנה אוהלים ענק שסיפק סיוע לכ-50,000 קורבנות. גם בתנאים קשים, תחת לחץ רשויות וקשיים כלכליים, המשיך בית החולים לתפקד.

ב-1922, בתקופה הסוביטית, שונה השם ל"בית החולים העממי הסוביטי" והתנאים הידרדרו: מחסור בצוות, צפיפות ובריחת מומחים. תרומות פרטיות הופסקו.

רק בשנות ה-70 החל שלב התאוששות. השם ההיסטורי הוחזר, נפתחו מחלקות חדשות באנדוקרינולוגיה, נוירולוגיה וטראומטולוגיה, והמוסד חזר למעמד מרכזי במערכת הבריאות האזורית.

כיום מאשפז בית החולים כ-17,000 מטופלים בשנה ומטפל ב-35,000 נוספים. עבודות השיקום, שהחלו ב-2018, נועדו לשפר את תנאי המטופלים והצוות תוך שימור הזיכרון ההיסטורי של אודסה.