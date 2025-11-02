לאחר שנתיים ברציפות בהן כתבה את שירי האירוויזיון של ישראל, היוצרת קרן פלס ממשיכה את דרכה הבינלאומית: בימים אלו נחשף כי פלס חתומה על שיר שהוגש לקדם האירוויזיון היווני לשנת 2026.

המהלך נולד במסגרת שיתוף פעולה שנערך בקיץ האחרון בין אתר Euromix הישראלי לאתר האירוויזיון היווני Eurovisionfun.

במסגרת הפרויקט נכתבו שירים על ידי יוצרים ישראלים ויוונים, כשהשיר של פלס - בלדה דו-לשונית באנגלית ויוונית - כבר נשלח לתאגיד השידור היווני ERT. השיר מבוצע על ידי אמנית יוונייה.

פלס זוכה לעדנה אירוויזיונית מאז כתבה את השיר "Hurricane" לעדן גולן, שהביא לישראל את המקום החמישי באירוויזיון 2024.

שנה לאחר מכן, כתבה את "New Day Will Rise", שביצע יובל רפאל והביא לישראל את המקום השני בתחרות 2025 בבאזל.