יד ושם הודיע היום (שני) כי המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה עבר אבן דרך היסטורית: נכון לעכשיו, מופיעים בו יותר מ-5 מיליון שמות של נרצחים - למעלה מ-80% מכלל קורבנות השואה הידועים.

מלאכת תיעוד השמות נמשכת זה שבעה עשורים ומהווה אחת המשימות המרכזיות של יד ושם, אשר חשיבותה גוברת עם השנים - במיוחד ככל שמספר שורדי השואה הולך ופוחת.

המאגר, הפתוח לציבור באתר האינטרנט של יד ושם, הוא תוצאה של עבודת איסוף עיקשת וממושכת מאז הקמת המוסד. האיסוף מתבצע באמצעות דפי עד, מסמכים מתקופת השואה, שיתופי פעולה עם קהילות יהודיות, אתרי הנצחה, ארכיונים ואמצעים נוספים.

על פי הערכות צוותי יד ושם, ניתן יהיה לאתר ולתעד עוד כ-250 אלף שמות נוספים, אך לאחר מכן צפויה ירידה משמעותית בקצב האיתור.

למרות המספר הידוע של שישה מיליון נרצחים, מוסכם כיום כי מאות אלפי שמות יישארו עלומים - ללא כל תיעוד לקיומם או מותם.

בשנים האחרונות פועל יד ושם לאיתור שמות נוספים באמצעות טכנולוגיות חדשניות, כמו בינה מלאכותית ולמידת מכונה, שמאפשרות לנתח מאות מיליוני מסמכים ארכיוניים שבמשך עשורים לא היה ניתן לעבדם ידנית.

המאגר כולל גם מאות אלפי "תיקים אישיים" - תיקי תיעוד אשר הורכבו ממקורות שונים ומכילים מידע על חייהם וגורלם של הנרצחים. לאורך השנים, המאגר סייע לאלפי משפחות לאתר קרובים שנרצחו, ואף חשף מקרים שבהם נודע כי אדם שנחשב לנרצח - למעשה שרד את השואה.

אחד ממקורות המידע המרכזיים הוא אוסף דפי העד, דרכו התקבלו עד כה כ-2.8 מיליון שמות. דפים אלה ממולאים גם כיום על ידי קרובי משפחה, חברים ואזרחים.