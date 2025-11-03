פיקוד העורף מפרסם היום (שני) לראשונה כי החל בעבודה משותפת עם ועדת הרבנים לענייני תקשורת, במטרה להרחיב את הנגישות של ההנחיה המקדימה גם לטלפונים כשרים.

מדובר בפלאפונים כשרים נבחרים מדור 4 ומעלה, שסוכמו על ידי ועדת הרבנים. עם סיום העבודה, תישלח למכשירים אלה התרעה מוקדמת על מטחי טילים צפויים, באמצעות טכנולוגיית שידור תאי (CB) - דקות לפני הפעלת הצופרים.

מדובר בכלי נוסף מציל חיים שנכנס לשימוש לראשונה במהלך מבצע "עם כלביא", ומטרתו לאפשר היערכות מוקדמת של האזרחים בכניסה למרחבים מוגנים.

בצה"ל מציינים כי המהלך הוא חלק מהפקת לקחים ממערכה זו ומתוך הבנה כי הציבור החרדי, שאינו מחזיק באמצעים דיגיטליים רגילים, זקוק למענה ייחודי.

רע"ן התרעה וטכנולוגיות בפיקוד העורף, סא"ל י, אמר: "מברך על שיתוף הפעולה הפורה בין ועדת הרבנים לגורמי המקצוע בפיקוד על מנת לקדם את ההנחיה המקדימה גם במכשירי דור 4. פיקוד העורף פועל כל העת על מנת לדייק ולשפר את הקשר עם החברה החרדית ורואה בכך חשיבות רבה. שמירה על הנחיות פיקוד העורף יחד עם הפעלת מנגנוני התרעה טובים מצילה חיים".

במבצע 'עם כלביא', גויסו לפיקוד העורף מעל 26,000 אנשי מילואים. הכוחות פעלו ביותר מ-170 מוקדים ברחבי הארץ ולקחו חלק בפעילות בלמעלה מ-25 זירות נפילה שונות, כאשר זמן ההגעה הממוצע של כוחות הפיקוד לזירת אירוע עמד על כ-15 דקות בלבד.

במהלך המבצע הופצו באמצעות מערכות ההתרעה של הפיקוד למעלה מ-21,000 התרעות לציבור. נרשמו כ-300 מיליון כניסות לפורטל החירום הלאומי, ומוקד 104 טיפל בלמעלה ממיליון פניות אזרחים. כ-5 מיליון תושבים עושים שימוש פעיל ביישומון פיקוד העורף לצורכי התרעה, הנחיות והיערכות.