תחושת שעמום וריחוק בדייטים אינה מקרית. לעיתים זו אדישות קיומית, ניתוק רגשי שנוצר מהגנה על הלב אחרי אכזבות.

ככל שיוצאים ליותר ויותר דייטים מבלי להצליח לבנות זוגיות אמיתית ולהתחתן, האמונה הפנימית בהצלחה מתחילה להישחק. לאט־לאט נוצר סדק דק, כמעט בלתי מורגש, בין הרצון לאהבה לבין האמונה שהיא באמת אפשרית, ובין הרגשות והתשוקה.

בהתחלה זו רק מחשבה חולפת, בהמשך אחרי כמה אכזבות ותקוות שנשברו, המערכת הפנימית מנסה להגן כדי לא להיפגע שוב ובעצם יוצרת כיבוי פנימי. במקום להישען על תקווה פנימית, הלב לומד להגן על עצמו. הוא מצמצם את הציפיות, שולט במחשבות, ומונע מהרגשות לעלות. התוצאה: האדם יוצא לדייטים, אך מרגיש מרוחק רגשית כאילו אינו באמת נוכח בפגישה.

מנגנון הישרדות טבעי

הדבר דומה להבדיל, לאנשים שחוו טראומות קשות. חלק מהחטופים ששוחררו סיפרו על אותו מנגנון הישרדותי כדי לשרוד את הכאב. המנגנון הזה מכונה בעולם הפסיכולוגיה כדיסוציאציה, ניתוק מהחוויה הפנימית ומהעולם החיצוני כדי לא להתמודד עם עומס רגשי. זה מנגנון הישרדות טבעי, שמגן על הנפש, אך במקביל מחליש את החיבור למהות שלנו וליכולת להתרגש.

אז מה ניתן לעשות כדי לשנות זאת?

אל תנסו בכוח להרגיש שוב . זה רק מגדיל תחושת אשמה וכאב. במקום זאת, היו מודעים לכך שהניתוק הוא תגובה טבעית לעומס רגשי. ההכרה הזאת כבר משחררת ומאפשרת ריפוי מההתמודדות והאתגר.

עשו הפסקה קצרה מטירוף הדייטים כדי לא להגיע לאותה תוצאה. אפשרו לנשום, לעכל ולהתחדש מבפנים.

מיינו ורשמו היכן בחיים, בלי שום קשר לדייטים, קיימת התרגשות ותשוקה . נסו להתחבר מחדש למקומות אלה. זה יכול להיות ספורט, עבודה, חיבור לטבע. ככל שמזהים את המקומות האלה ומגדילים אותם אפילו מעט, זה מרחיב את הלב שמתחיל להרגיש.

בחרו מקומות ליציאה לדייטים שמעוררים את האנרגיה הזאת. מקומות עם חיים, תנועה, יופי או נוף שמעורר השראה, וכל פעם באזור אחר. במקום בתי קפה שגרתיים שמחזקים את התחושה שהכול חוזר על עצמו.

היעזרו באיש מקצוע או בתהליך רגשי מלווה. לעיתים נדרש מבט חיצוני כדי לשבור את הלופ, לגעת ברגש ולהחזיר חיות ותקווה.

כל זאת כדי לבנות זוגיות אמיתית שלא נוצרת מעייפות אלא מסקרנות, רגש אמיתי ורצון להיות נוכחים בקשר.

שירלי והל היא מאמנת ליצירת זוגיות, מטפלת גוף ונפש וחלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252

