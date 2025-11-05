המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה אתמול (ג') את תוכנית המתאר המחוזית להרחבה משמעותית של קריית גת, במהלך שצפוי להוסיף עשרות אלפי יחידות דיור לשוק הדיור החרדי ולחזק את התפתחות הדרום.

ההחלטה התקבלה בראשות יו"ר מטה התכנון הלאומי, נתן אלנתן, לאחר דיון מקיף והכרעה בהתנגדויות שהוגשו.

התוכנית כוללת הרחבת שטח הפיתוח העירוני של קריית גת בכ-18 אלף דונם מערבית לעיר, באזור שבין כביש 40 לשכונת כרמי גת.

במסגרת ההרחבה יוקם מתחם חדש בשם "פלוגות", שיכלול 40 אלף יחידות דיור המיועדות לציבור החרדי - אחת התוכניות האורבניות הגדולות בישראל בשנים האחרונות.

מעבר לדיור, המתחם יכלול אזורי תעסוקה, מוסדות ציבור, תשתיות עירוניות מתקדמות ושטחים פתוחים לפנאי ונופש. התכנון מקפיד על נגישות תחבורתית גבוהה, כולל קישור לתחנות רכבת קיימות ועתידיות, במטרה להפוך את האזור למרכז משיכה אטרקטיבי.

במועצה הארצית מציינים כי המהלך תואם את מדיניות התכנון הארצית, המעודדת פיתוח במרקמים עירוניים קיימים וחיזוק מרכזים עירוניים בפריפריה. קריית גת מוגדרת כאחת הערים המרכזיות במרחב נפת אשקלון ובדרום, והרחבתה נתפסת כמהלך אסטרטגי לפיתוח האזור.

"אישור התוכנית הוא צעד משמעותי שיסלול את הדרך לאישור מתחם 'פלוגות', ובו 40 אלף יחידות דיור לציבור החרדי", אמר אלנתן. "הדרום הוא מנוע הצמיחה של ישראל, ואנחנו מחויבים להמשיך ולפתח אותו בקצב ובתבונה".

התוכנית צפויה להוות מוקד משיכה לאוכלוסייה חרדית צעירה ולמשפחות המחפשות דיור בר-השגה, תוך חיזוק המעמד הכלכלי והחברתי של אזור הדרום. מדובר בפרויקט שעשוי להשפיע באופן משמעותי על שוק הדיור החרדי ועל התפתחות האזור בעשורים הקרובים.