בית משפט השלום קבע היום (רביעי) כי התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה (במיל') מתן סולומש, ישוחרר ממעצרו בתנאים מגבילים הערב בשעה 22:00, לאחר ששהה במעצר במסגרת חקירת פרשת ההדלפה מלשכת הפצ"רית לשעבר.

השופטת ציינה בהחלטתה כי "החקירה התקדמה כברת דרך משמעותית. לא קיימת כל אינדיקציה שבוצעה ע"י החשוד פעולת שיבוש חקירה".

עוד נכתב כי במסגרת החקירה נחקרו מעורבים נוספים, אשר היו שותפים להדלפת חומרי חקירה, כל אחד בהתאם לדרגתו, ולאחר חקירתם שוחררו בתנאים מגבילים. "לא מצאתי כי ניתן לערוך אבחנה בין המעורבים הנוספים לבין החשוד באופן שמצדיק את המשך מעצרו", כתבה השופטת.

נציג המשטרה טען בדיון כי גרסתו של סולומש אינה תואמת את הממצאים. לדבריו, "לחשוד היה חלק פעיל והוא היה מודע להדלפה. הוא הכיר, הבין, אישר את ההדלפה והיה בסוד העניינים".

במהלך הדיון נחשפו פרטים חדשים מחקירת פרשת הדלפת חומרי החקירה מלשכת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.

לפי החומרים שהוצגו בדיון, קצינה מלשכת הפצ"רית פנתה לסולומש בהודעה וביקשה להעביר אליה את בדיקת הפוליגרף ואת הסרטונים "לצורך תדרוך", כלשונה - על פי הוראת הפצ"רית. סולומש, כך נטען, לא היה חבר בקבוצת הווטסאפ הרלוונטית, אך אישר את העברת החומרים לקצינה. במשטרה טוענים כי הוא עשה זאת תוך מודעות לכך שמדובר בהדלפה.

בשלב הראשון, פורסמה בצהריים בדיקת הפוליגרף הגולמית באתר N12. נציג המשטרה טען בדיון כי כבר מרגע זה היה על סולומש להבין שמדובר בהדלפת חומרי חקירה שקיבלו את אישורו. לדבריו, בהמשך, כאשר הבין שהסרטונים עצמם צפויים להתפרסם במהדורת החדשות המרכזית - הבין גם את ממדי ההדלפה, אך לא פעל כדי לעצור אותה.

עוד נחשף בדיון כי התקיימה פגישה בלשכת הפצ"רית, בה השתתפו תומר ירושלמי וסולומש. במהלך אותה פגישה נכנסה הקצינה והציגה לפצ"רית את הסרטונים לצורך אישור פרסומם. נציג המשטרה ציין כי סולומש נכח בחדר בעת השיח על ההדלפה, היה מודע להתנהלות - אך לא עצר את המהלך.

לדברי נציג המשטרה, "שני הקצינים הבכירים ביותר בפרקליטות הצבאית יושבים באותו חדר, לאחר שכבר בוצעה הדלפה, וסולומש רואה שמתקיימת הדלפה נוספת של חומרי חקירה - והוא לא עוצר את זה".

עם זאת, לטענת סנגורו של סולומש, מרשו לא נטל חלק פעיל בהדלפה, אלא האמין שמדובר בתדרוך פנימי, ולא במהלך שמיועד לפרסום בתקשורת. הסנגור אף תהה כיצד ייתכן שיתר המעורבים ששיתפו פעולה עם ההדלפה שוחררו למעצר בית - וסולומש נותר במעצר.

השופטת הורתה כאמור על שחרורו הערב בתנאים מגבילים.