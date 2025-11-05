הקצינה מלשכת הפצ"רית, שחשפה את פרשת ההדלפה והטיוח באמצעות בדיקת פוליגרף, עימתה אמש (שלישי) את התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולומש, במהלך חקירה במשטרה.

לפי דיווח בגלי צה"ל, במהלך העימות טען סולומש כי נודע לו על ההדלפה רק בדיעבד - "יום-יומיים לאחר שבוצעה". לדבריו, כששמע על המקרה, פנה לגורמים בפרקליטות וכתב כי הוא מתפלא מהאירוע וסבור שמדובר בטעות.

הקצינה, מנגד, הטיחה בו: "זה לא נכון, ידעת על ההדלפה בזמן אמת, היית חלק ממעגל שותפי הסוד".

לטענתה, באותו יום שבו הודלף הסרטון לתקשורת, התקיימה בינה ובין סולומש התכתבות רלוונטית, אותה הציגה לחוקרי המשטרה.

העימות בין השניים התקיים במסגרת החקירה הפלילית שמתנהלת בימים אלה במשטרת ישראל, לאחר שהתקבל מידע על מעורבות של בכירים בפרקליטות הצבאית בהדלפת חומרי חקירה מתוך פרשת "שדה תימן" והגשת תצהיר שקר לבג"ץ.

בהמשך היום צפויים סולומש והפצ"רית המפוטרת, יפעת תומר ירושלמי, להגיע לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם, לבקשת המשטרה.

אמש תודרכו כתבי הפלילים על ידי צוות החקירה, ונמסר להם כי ממצאי החקירה העלו שהיועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה אינם קשורים להדלפה.

במקביל, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להשיב עד מחר (חמישי) לעתירות שהוגשו נגדה, ולנמק מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה ובפרשת ההדלפה - לנוכח טענות לניגוד עניינים.