אלעזר איפרגן, צעיר חרדי שעורר בעבר סערה בדיון באולפן חדשות 12 על כך שאינו מתגייס לצה"ל, הגיש דרישה משפטית נגד יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בעקבות פוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק שלו.

בפוסט המדובר נראית תמונתו של איפרגן לצד חייל מילואים בשם ליאור זברג, תחת הכיתוב "לא מתגייסים - לא מצביעים!".

לדברי איפרגן, מדובר בפרסום פוגעני ומשפיל, והוא דורש את הסרתו, התנצלות רשמית ופיצוי כספי בסך 70 אלף שקלים.

במכתב התראה שנשלח בשמו של איפרגן על ידי עורכי דינו, יעקב ויצמן ואהוד אנקונינה, נכתב כי מדובר ב"פרסום שקרי ומסית שנועד להשפיל את איפרגן, לפגוע בשמו ובתדמיתו הציבורית, ולהציגו כאדם שאינו תורם למדינה". לטענתם, הפוסט מפר את חוק איסור לשון הרע ואף מהווה הסתה לאיבה כלפי הציבור החרדי בכללותו.

עוד נכתב במכתב הדרישה כי "ליברמן בחר להשתמש בתמונתו של איפרגן לצורך יצירת השוואה משפילה בין חייל מילואים לבין אזרח חרדי, ללא כל רלוונטיות או הצדקה עניינית, ובכך הסית נגדו ונגד ציבור שלם".

עורכי הדין התריעו כי אם הדרישות לא ייענו עד למועד שנקבע, תוגש תביעה אזרחית על סך 100 אלף שקלים.

איפרגן עצמו הגיב לפרסום בחריפות, ואמר, "זו לא ביקורת לגיטימית - זו הסתה לשמה. אני גאה בזהותי החרדית ובתרומתי למדינה בדרכי שלי, אך לא ייתכן שפוליטיקאי ינצל את מעמדו כדי להסית נגד אזרחים שומרי תורה ומצוות".