ביום ראשון הקרוב, תיערך האזכרה השנתית של הרב מאיר כהנא הי"ד, במלאת 35 שנים להירצחו.

לקראת האזכרה, משיקים השנה תלמידיו צ'אט בינה מלאכותית חדש, דרכו ניתן ללמוד על חייו ומשנתו של הרב. מדובר בפיתוח שנעשה דרך מודל הבינה המלאכותית chatGPT, של חברת open-AI.

את הצ'אט ניתן לשאול כל פרט מידע רלוונטי על תורתו ומשנתו הפוליטית של הרב כהנא, וכן על אודות פרטים ביוגרפיים, ולקבל תשובות מלאות ומפורטות, ברמת דיוק גבוהה למדי.

תלמידיו שכאמור עומדים מאחורי הפיתוח אומרים כי "35 שנים לאחר הרצח, ודבריו של הרב כהנא רלוונטיים מתמיד. בשנתיים האחרונות כל עם ישראל ראה את זה, את זה שאין דו קיום עם אויבים - אמת פשוטה שהסירוב לקבלה עלה ועולה לנו בדמים רבים. חשוב שיותר ויותר אנשים בציבור יתוודעו לאמת החשובה הזו, המבוססת על יסודות תורניים עמוקים".

האזכרה לרב כהנא תיערך ביום ראשון, י"ח חשוון (9.11), בשעה 18:00 באולמי היכל דוד בירושלים, בהשתתפות הרב דב ליאור,תלמידיו חברי כנסת וממשיכי דרכו, רבנים ואישי ציבור. מארגני האזכרה קוראים לציבור להגיע אליה.