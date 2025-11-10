יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין טוען כי התלות של ישראל בארצות הברית במהלך הלחימה בעזה ובצפון אינה תוצאה של לחץ חיצוני אלא של בחירה מודעת מצד ההנהגה הישראלית.

"מהרגע הראשון זו הייתה האסטרטגיה", אמר פייגלין לערוץ 7, והאשים את הממשלה במגמת ויתור שיטתית על ריבונות מדינית וצבאית.

לדבריו, כבר בתחילת המלחמה התריע מפני הפיכתה של ישראל ל"מדינת חסות כמעט רשמית", והיום הוא קובע כי אזהרתו התגשמה. לטענתו, הקמת המתקן האמריקני בקריית גת שמפקח על המתרחש בעזה, וכן התנהלות הממשלה לאורך הלחימה, הם עדות למדיניות מכוונת.

פייגלין מציין חמש הזדמנויות אסטרטגיות שלדבריו פספסה ישראל - החל מהשבעה באוקטובר, קריאתו של טראמפ להגר את ערביי עזה, מבצע הביפרים מול חיזבאללה, התפרקותה של סוריה, ועד התקיפה באיראן - וטוען כי בכל אחת מהן נמנעה הממשלה מלקחת אחריות ריבונית.

"טראמפ אומר לנו שהוא רוצה שנהיה בעל בית אזורי, אבל אנחנו לא מוכנים. זו הייתה אסטרטגיה כי לא רצינו. חשובים שטראמפ תמרן את נתניהו, אבל נתניהו הוא שתמרן את טראמפ, שחשב כמו איש עסקים ובריון עולמי שהוא רוצה לעבוד עם נתניהו, שהבוחרים שלו אוהבים אותנו, אבל במקום זאת התודעה הלאומית הישראלית נגמרה ואין לנו לאומיות יותר".

"עד 67' זו הייתה ציונות של שרידות וקיום. אחרי הניצחון בששת הימים לא עברנו לציונות של ייעוד וחזון, כזו שבסופה יש בית מקדש ותודעה יהודית, מה שאין אצל נתניהו", אמר פייגלין וציין כי העריך שההתנהלות הישראלית תוביל לגל אנטישמיות לאחר שבעולם יימאס מבקשת הרחמים הישראלית. "לא ידעת לעבור מתודעת קיום לתודעת ייעוד, וזה החזיר אותנו למציאות של קהילה, אבל כזו שגם אין לה אמונה".

המציאות הנוכחית, אמר, היא ש"נתניהו הוא ראש קהילה ולא ראש מדינה, כפי שהסביר זאת מפקד חיל האוויר במלחמת ששת הימים, בני פלד, כשאמר שהקמנו שטייטל עם חיל אוויר. אנחנו בתודעת קהילה ולא מדינה".

"הטרגדיה האמיתי היא שטראמפ הבין שאנחנו לא רוצים ורץ אל ג'ולאני כדי לעשות אתו עסקים ורץ לנהל את עזה כי אנחנו לא רוצים את עזה. כשהתחיל להתברר שמחפשים מי ישלוט בעזה כולנו צעקנו וכעסנו, אבל נתניהו הרגיל אותנו לכך שאין אפשרות אחרת, ובגלל שלא זרקנו את ההיגיון השמאלני לכל הרוחות ולא אמרנו שכעת נקים את עזה כעיר עברית ואת גוש קטיף, מה שקרה הוא שלא רק שעזה לא עברה לשלטון אמריקאי ולא רק שלא ניטרלת את חמאס, אלא שהוא נשאר ריבון בעזה ואנחנו איבדנו את הריבונות שלנו כאן, ראה מה קורה בקרית גת. כל זה היה מתוכנן כחלק מאסטרטגיה של נתניהו ושל צה"ל שכבר מזמן העביר את הריבונות לאמריקאים".

הוא דחה את ההערכה ולפיה נתניהו רוצה להיות מעצמה, אך הוא מבין את חולשתה של ישראל כמדינה קטנה ומשום כך הוא זקוק לגיבוי וסיוע אמריקאי כדי לעמוד מול הסביבה המזרח תיכונית עם כוח רב יותר. "הערבים לא עוזבים את עזה כי ישראל לא מאפשרת להם. לפני שבועיים שלושה הרמטכ"ל הודיע שהוא לא מוכן לפתיחת מנהלת ההגירה בגלל פצ"רית וכו'. צריך להבין שההנהגה הזו לא עובדת אצלנו. הם לא עובדים בשביל עם ישראל. טראמפ מבקש ממך להיות מעצמה אזורית, אבל אתה לא רצית. הבעיה היא לא באמריקאים אלא בנו. הבעיה במנהיגות שאנחנו בוחרים בה, בבנימין נתניהו ובכך שמפלגות הימין לא מסוגלים להשתחרר מהאחיזה בשולי גלימתו. זה לא הם, זה אנחנו".