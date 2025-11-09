"עם כלביא קם" מאת הפובליציסט יוסי אחימאיר, הוא אוסף מאמריו וצילומיו מהשנה השניה למלחמת "חרבות ברזל".

קובץ זה כולל את כל המאמרים של המחבר בין 7 באוקטובר 2024 לבין 7 באוקטובר 2025. בשנה זו המלחמה היתה עוד כאן. לא לשוא התנהלה. גבורת הלוחמים, נחישותם והקרבתם, הם שאיפשרו את כניעת אירגון הטרור חמאס ללחצי הנשיא טראמפ והגעה להסכם, או "עיסקה" בלשונו.

"מלך העולם"- שאצלנו כל-כך בזו לו בחוגי שמאל מרגע שובו לשלטון - עשה זאת. שותפו, ראש הממשלה נתניהו, הבטיח - וקיים.

למרות הספקות, הניאוצים, שהוטחו בו יומם וליל, ההפגנות הרועשות, הפוליטיות, הנה הגיע הרגע לקיים את ההתחייבות שהשמיע בכל הזדמנות.

אבן כבדה נגולה מעל לבו של כל ישראלי. שמחה שהתערבבה עם היגון על הנרצחים והנופלים, על המחיר הכבד ועל המאבקים שעוד נכונו לנו.

ולא רק בזירת הלחימה עוסקים מאמרי הקובץ. גם בקרעים והשסעים בחברה הישראלית, גם בכשלינו בזירה המדינית וההסברתית, בהתגוששויות בין מערכת המשפט ומערכת השלטון, בתקשורת מוטה.

בשנה השנייה למלחמה - עם כלביא קם וכארי התנשא.

בספר 218 עמודים, וניתן לרוכשו מן המחבר, 100 ₪, כולל משלוח והתשלום בביט: 054-6611882