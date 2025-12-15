המוזיקאי בן צור משחרר את המיני-אלבום החדש שלו - "איש הפלא", הכולל שלושה שירים: "אמא שלך", "איש הפלא", ו-"מה היה מה יהיה".

השיר "אמא שלך", שעוסק בקשר העמוק שבין אם לבנה, נכתב והולחן על ידי בן צור, והופק מוזיקלית על ידי גיא דאן.

השיר "איש הפלא", שעל שמו קרוי האלבום, נכתב עם אבי אוחיון והופק על ידי מתן דרור, ומתאר את דמותו הרוחנית של רבי נחמן מברסלב שמעניקה השראה.

השיר "מה היה מה יהיה", נכתב כולו על ידי בן, ועוסק במסע אישי של חיפוש, תשובה וחיים מתוך מודעות ובקשה מתמדת.

ה-EP יוצא סמוך להכרזה על סולד אאוט שלישי בהיכל מנורה - לאחר שני מופעי סולד אאוט רצופים בסתיו האחרון.