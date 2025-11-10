ביום שישי האחרון, להפתעת רבים נמצא הטלפון של הפצ"רית - חמישה ימים לאחר שנעלם. הוא נמצא במים רדודים, הודלק - ועבד כרגיל. ברשת מיד החלו לצוץ שאלות: האם אייפון באמת יכול לשרוד חמישה ימים מתחת למים?

באולפני החדשות קפצו על המציאה וערכו ניסויים בזמן אמת בהם שמו אייפון בתוך צנצנת, מילאו את הצנצנת במים והוסיפו לה מלח. בכל המקרים, גם לאחר שלושים שעות של ניסוי שערכו בערוץ 12, הטלפון תפקד לחלוטין לאחר הוצאתו.

האם באמת אייפון יכול לשרוד חמישה ימים מתחת למי ים? התשובה היא לא - באופן חד משמעי. כדי להבין את זה, צריך להתחיל מהבסיס.

הטלפון של הפצ"רית הוא מדגם אייפון 15 פרו מקס מתוצרת אפל. למכשירי האייפון כבר מסדרת אייפון 11 יש דירוג עמידות במים ואבק לפי תקן IP68. באייפון 15 יש עמידות בפני טבילה לעומק של עד שישה מטרים למשך עד 30 דקות. עם זאת, העמידות נבחנת בתנאי מעבדה של טלפון חדש בתוך מים מתוקים. התקן תקף לטבילה של עד חצי שעה בלבד, משום שלאחר מכן עולה הסיכון לחדירת מים דרך חריצים מיקרוסקופיים.

במבנה האייפון ישנן כמה נקודות תורפה שמהן עלול להיכנס מים: שקע הטעינה, מגירת הסים, רמקולים, כפתורי הווליום וכפתור כיבוי/הדלקה, והדבקים שמדביקים את המסך ואת הפאנל האחורי לטלפון.

כשהטלפון נמצא בתוך מי ים, יש חומרים במים שעלולים לפגוע בנקודות התורפה הללו יותר מאשר מים מתוקים, גם אם מוסיפים להם מלח. בנוסף, עם הזמן, נפילות קלות ועיקום זעיר של גוף המכשיר מחלישים את האטמים סביב הכפתורים ושקע הטעינה ומגדילים את הסיכון לחדירת מים. בעומק רב יותר מופעל לחץ גדול יותר על נקודות התורפה, והסיכוי לחדירת מים גובר.

ברגע שמים חודרים למכשיר - במיוחד מי ים - הוא לרוב יפסיק לתפקד תוך שעות או ימים ספורים. לרוב ניתן לראות סימנים מוקדמים כמו רטיבות במסך או הודעה על מים בשקע הטעינה.

המכשיר הוא מדגם שהושק לפני שנתיים, כך שכנראה הטלפון היה בשימוש כשנה וחצי. במהלך הזמן הזה קרוב לוודאי שהוא נפל והתעקם מעט. טלפונים כאלו לרוב גם לאחר מעט זמן במי ים בעומק כזה, נהרסים.

אולם, קיימת אפשרות שהטלפון נסחף מחוץ לים במהלך השפל, וחזר לים במהלך הגאות. כך שייתכן שבפועל הטלפון לא שהה מתחת למים כל הזמן, אלא נרטב והתייבש חלקית לפרקים. לרוב טלפונים כאלו לא יוצאים מהמים לאחר חמישה ימים כשהם מתפקדים לחלוטין.