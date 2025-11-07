אזרחים מצאו הבוקר (שישי) טלפון סלולרי בחוף הצוק בו אוכן הטלפון של הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי.

גורם במשטרה אמר כי מדובר בטלפון של תומר ירושלמי בודאות לאחר שהוא נפתח באמצעים טכנולוגיים ואומת. הטלפון נמצא דולק בתוך המים כשהסוללה טעונה למחצה,.

במקום התפתחה קטטה בין מתנדבים עם גלאי מתכות, שרצו להיות אלה שמעבירים את הטלפון לאנשי המשטרה. כוחות הביטחון הפרידו ביניהם.

האזרחית שמצאה את הטלפון הנייד היא תושבת תל אביב בשנות ה-50 לחייה שדיווחה למשטרה: "שחיתי הבוקר בחוף הצוק, ובשלב מסוים במים הרדודים, סמוך אל החוף, ראיתי משהו שנראה כמו טלפון. הרמתי את זה והבנתי שזה אייפון. מיד יצאתי מהמים, פתחתי וראיתי תמונה של הפ"צרית. דיווחתי למשטרה, הכוחות הגיעו וזימנו אותי לעדות".

מוקדם יותר החליט בית המשפט לשחרר את הפצ"רית המודחת, יפעת תומר ירושלמי למעצר בית של עשרה ימים.

כמו כן הוטלו עליה שורה של תנאים מגבילים ביניהם איסור ליצור קשר עם המעורבים בפרשה עד ה-31 לדצמבר, הפקדת ערבות עצמית בסך עשרת אלפים שקלים, התייצבות לכל חקירה במשטרה ואישור יציאה חריג מביתה לפגוש את עורכי דינה בהסכמה מראש של המשטרה.

אחיה של תומר ירושלמי, אסף, חתם על הערבות שתאפשר את שחרורה מהמעצר.

השופטת בדיון הדגישה בפני הפצ"רית לשעבר את חומרת יצירת הקשר עם מעורבים אחרים שעלולה לעלות לכדי שיבוש הליכים.