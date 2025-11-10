במהלך דיון שנערך הבוקר (שני) בבית משפט השלום בראשון לציון, הודיע נציגת המשטרה כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד הודה בחקירתו כי קיבל כספים מסוכן הביטוח עזרא גבאי.

לאחר שהוטחה בפניו הקלטה המפלילה אותו, בר-דוד טען כי מדובר ב"הלוואה שלא הוחזרה", שניתנה לו במזומן במספר הזדמנויות.

הדיון עסק בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של בר-דוד בתשעה ימים נוספים, במסגרת פרשת "יד לוחצת יד", הנחשבת לאחת מפרשות השחיתות הציבורית הגדולות שנחקרו בישראל.

בתום הדיון הוארך מעצרו של בר דוד בשלושה ימים, עד ליום חמישי. השופטת אמרה בדיון: "ההסתדרות נוהלה כמו עסק השייך לאדם פרטי".

רפ"ק רונית בירס מיאח"ה מסרה לבית המשפט כי מאז הארכת המעצר הקודמת נחקרו 54 חשודים נוספים, נגבו 194 הודעות, וחלה התקדמות משמעותית. לדבריה, בר-דוד הכחיש בתחילה כל קשר כספי לגבאי - אך שינה את גרסתו לאחר השמעת ההקלטה.

על פי החשד, גבאי - ששימש כסוכן ביטוח במספר גופים הקשורים להסתדרות - פעל באמצעות קשריו עם בר-דוד כדי להבטיח לעצמו מינויים ודירקטוריונים, בתמורה לעמלות ביטוח של מיליוני שקלים. האזנות סתר שבוצעו במהלך חקירה סמויה בת שנתיים חשפו את הקשרים והעברות הכספים.

לפי המשטרה, גם רעייתו של בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, ובנו אסף (שעובד בסוכנות הביטוח של גבאי) חשודים במעורבות בפרשה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם - חמישה ימים לאשתו, שבעה ימים לבנו ותשעה לגבאי עצמו.

עו"ד מיכה פטמן, סנגורו של בר-דוד, טען בדיון כי מדובר בשלוש הלוואות בלבד, בסך כולל של 30 אלף שקלים, וכי החקירה בעניינן מוצתה. המשטרה טענה מנגד כי החשדות רחבים בהרבה וכי מדובר במעורבות עמוקה ומתמשכת.

עוד נמסר כי החוקרים בודקים כעת את התכתובות הדיגיטליות בין גבאי לבר-דוד. במשטרה הביעו תמיהה על כך שההתכתבויות במכשירו של בר-דוד מתחילות רק במאי 2025, בעוד שבטלפון של גבאי נמצאו שיחות כבר מאפריל. בר-דוד הכחיש שמחק הודעות.

המשטרה מציינת כי מדובר בפרשה חמורה שבה נוצל מעמדו של יו"ר ארגון עובדים גדול לקידום אינטרסים פרטיים - תוך פגיעה באמון הציבור.