קבלן שמסר לאחרונה עדות במסגרת חקירת פרשת השחיתות בהסתדרות שם אמש (ראשון) קץ לחייו.

הקבלן זומן לפני מספר ימים ליחידת להב 433, שם מסר עדות שלא באזהרה בפני חוקרי רשות המסים.

במסגרת העדות נשאל על עבודות שבוצעו בביתו של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד. בתום החקירה שוחרר לביתו.

הוא נחשב למקורב ליו"ר ההסתדרות, והעדות נמסרה כחלק מפרשת השחיתות "יד לוחצת יד".

פרשת "יד לוחצת יד" נחשפה לפני כשבועיים, ומאז נחקרו או מסרו עדות לפחות 262 בני אדם. בין הנחקרים - 35 חשודים, שחלקם שהו מעל שבוע במעצר ושוחררו לאחרונה למעצר בית.

במרכז הפרשה עומדים יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי. בר-דוד הודה בשבוע שעבר בחקירה כי קיבל כספים מגבאי, לאחר שהוטחה בפניו הקלטה.

לפי החשד, הוא קיבל לכאורה טובות הנאה בדמות מזומנים, טיסות ומסעדות יוקרה, ופעל כדי לסייע לגבאי לבטח אלפי עובדים בסוכנות הביטוח שבבעלותו. בר-דוד שוחרר למעצר בית למשך 30 יום בתנאים מגבילים.

רעייתו, הילה קניסטר בר-דוד, ששימשה כמנכ"לית עמותת "שחר און", נעצרה גם היא בחשד לקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, ושוחררה לאחר 11 ימים למעצר בית עד ה-2 בדצמבר.

עזרא גבאי, הנחשב מקורב לבר-דוד, חשוד כי פעל לכאורה לקבלת טובות הנאה ושוחד בשווי מיליוני שקלים בתמורה למינויים בכירים בגופים ציבוריים שונים.