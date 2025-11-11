הקונגרס הציוני העולמי אישר ברוב גדול את מינוי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ובראשה נבחרו הרב דורון פרץ ויעקב חגואל לשמש כיו"ר ההנהלה הציונית, כל אחד לחצי קדנציה.

הבחירה התקבלה ברוב של 480 בעד, מול 14 מתנגדים ו-5 נמנעים. לצד השניים נבחר ד"ר יזהר הס לתפקיד סגן וממלא מקום יו"ר ההנהלה.

הרב דורון פרץ, בן 55, יליד דרום אפריקה, עומד בראש תנועת המזרחי העולמית ומשמש כחבר בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות וחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.

במהלך המלחמה שכל את בנו, סרן דניאל פרץ ז"ל שנפל ונחטף בשבעה באוקטובר - וגופתו הובאה לקבורה.

יעקב חגואל, בן 54, יליד ישראל, עמד עד כה בראש ההסתדרות הציונית העולמית, ולפני כן כיהן כסגנה, כראש המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות וכמנכ"ל תנועת בית"ר העולמית. בעבר אף שימש כיו"ר הסוכנות היהודית בפועל בשנים 2021-2022.

הבחירות להנהגה החדשה הגיעו לאחר מערכת בחירות עולמית רחבת היקף, שנמשכה כשנה והסתיימה בהשתתפות שיא של כ-265 אלף מצביעים מהתפוצות ומישראל. מדובר במספר ההצבעות הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בבחירות למוסדות הלאומיים.

הקונגרס הציוני העולמי, הנחשב לגוף המחוקק העליון של ההסתדרות הציונית, מתווה את מדיניות התנועה היהודית העולמית במאה ה-21, ומחזק את הקשר שבין העם היהודי בתפוצות לבין מדינת ישראל.