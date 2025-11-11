דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, צפוי לפרוש מצה"ל לאחר כעשרים שנה בתפקיד.

אדרעי, מהקולות הבולטים של מערכת הביטחון בשפה הערבית, הפך בשנים האחרונות לאחד הישראלים המזוהים ביותר בעולם הערבי. הוא מחזיק ברשתות חברתיות פופולריות, עם מיליוני עוקבים ברחבי המזרח התיכון.

במהלך המלחמה הנוכחית, בלט אדרעי בעיקר בהתרעות פומביות שפנה בהן לאוכלוסיות אויב - ברצועת עזה, בלבנון, בתימן ואף באיראן - בקריאות פינוי והזהרות מוקדמות.

החשיפה של אדרעי בתקשורת הערבית הייתה חסרת תקדים: דמותו הופיעה באולפנים מרכזיים, בקריקטורות עיתונאיות, סרטוני רשת, ובפרשנויות של בכירים בתקשורת הערבית, שראו בו סמל מובהק לנוכחות הישראלית בזירה האזורית.

לאורך השנים סבל אדרעי מאיומים ואף מניסיונות פגיעה, ובתקופות מסוימות הוצמדה לו אבטחה אישית. כעת, עם סיום תפקידו, תחל בצה"ל ההיערכות לאיתור מחליף לתפקיד הרגיש.