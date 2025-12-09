אביחי אדרעי בוועדה דוברות הכנסת

דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, חשף היום (שלישי) בדיון בוועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה של ועדת החוץ והביטחון בכנסת, כי סרטון תודעתי שפורסם בשפה הערבית השפיע על מחבלי חמאס שהחזיקו בחטופים בעזה.

לדבריו, "אחד הכלים שהשתמשנו הוא שילוב מוטיבים דתיים ומוטיבים אסלאמיים. זה אחד הדברים מחוץ לקופסה, אני ממליץ להעמיק בזה".

אדרעי סיפר כי בתגובה לסרטון תעמולה של חמאס שבו נעשה שימוש במושגים מההלכה היהודית, ישראל בחרה להציג עמדה דתית מוסרית מתוך עולמו של האסלאם, "באחד הסרטונים שמערכת התעמולה הארסית של חמאס הוציאה, נהגו לדבר על פדיון שבויים כפי שמשתקף בסוגיה ההלכתית היהודית".

"בשיח מאוד רגיש החלטנו לענות בסרטון על איך האסלאם מורה לשובים לנהוג בחטופים. היה לזה נמענים ספציפיים", סיפר.

עוד הוסיף כי פגש לאחרונה שניים מהחטופים ששוחררו, והם סיפרו לו מיוזמתם על הסרטון: "פגשתי שניים מהחטופים בשבוע שעבר, והם מיוזמתם סיפרו לי על הסרט הספציפי הזה שהגיע למקום הספציפי ואיך הוא השפיע".

אחד מהם אף סיפר שהמחבל אמר לו, "אדרעי מדבר ערבית יותר טוב מאיתנו".

כזכור, לפני כחודש הודיע אל"מ אדרעי על פרישתו מצה"ל. הוא צפוי לסיים את תפקידו בחודשים הקרובים, לאחר כ-20 שנות שירות, במהלכן הפך לאחת הדמויות הבולטות במערכה ההסברתית של צה"ל מול העולם הערבי.