עידן עמדי שר את השיר "נגמר" להדר גולדין ז"ל

הזמר והיוצר עידן עמדי שר היום (שלישי) את שירו "נגמר" בטקס קבורתו של סגן הדר גולדין ז"ל, בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

גולדין, שנפל בקרב ברפיח במבצע צוק איתן, הובא היום למנוחות לאחר שגופתו הושבה לישראל, 11 שנים וחצי לאחר שנחטף.

בין מילות השיר שבוצעו: "יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה, כי אנשים שם מאבדים את העיניים, לא מחכים לגיבורים באף פינה. נגמר".

עמדי היה בין המספידים במסע ההלוויה. הוא ליווה את המשפחה לאורך שנות המאבק להשבתו של הדר.

עמדי פתח את דבריו בסיפור ההיכרות הראשונה עם שמחה ולאה גולדין. הוא אמר, "צום עשרה בטבת, כמעט עשור אחורה. השמש שוקעת לתוך הים של הרצליה, ואני נפגש לראשונה עם שמחה גולדין בבית הקפה הסמוך. בצאת הצום, שמחה הזמין כוס מים עם נענע ושתה אותה לאט. רק כשיצאתי מאותה פגישה הבנתי את המשמעות המצמררת של העיתוי - עשרה בטבת הוא היום שבו עם ישראל אומר קדיש על אחינו ואחיותינו שמקום קבורתם לא נודע".

הוא פנה להדר וסיפר על חבריו שנפלו בקרב: "הדר, אחי אשר אהבתי, אשר לא הכרתי. תן חיבוק לאלכסיי, עקיבא, גבריאל ואלירן שם למעלה. הם שמעו עליך הרבה במרוצת השנים. עקיבא הוא אחלה חברותא - הוא חכם ואמיץ וחד כתער, בדיוק כמוך. שנהיה ראויים לאורכם, שנהיה ראויים לגבורתכם. נוח בשלום, אחי אהובי".

לקראת סיום, פנה למשפחה, "לאה, שמחה, חמי, אילת, צור ועדנה - למדתי מכם המון. המאבק הבלתי פוסק, מתוך אהבת בנכם ומתוך אהבת ישראל, הוא שיעור לכולנו. אתם הצלחתם - הבאתם את הדר הביתה. שנזכה לנחמה, גם אם חצויה. אני אוהב אתכם בכל ליבי".