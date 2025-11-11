עידן עמדי בהספד לסגן הדר גולדין ז"ל Stateview.tv

בבית העלמין הצבאי בכפר סבא נערכה היום (שלישי) הלווייתו של סגן הדר גולדין ז"ל, שהושב לישראל לאחר 4,118 ימים מאז נפילתו במהלך קרב ברפיח.

בין המספידים היה הזמר והיוצר עידן עמדי, שליווה את המשפחה לאורך שנות המאבק להשבתו.

עמדי פתח את דבריו בסיפור ההיכרות הראשונה עם שמחה ולאה גולדין. הוא אמר, "צום עשרה בטבת, כמעט עשור אחורה. השמש שוקעת לתוך הים של הרצליה, ואני נפגש לראשונה עם שמחה גולדין בבית הקפה הסמוך. בצאת הצום, שמחה הזמין כוס מים עם נענע ושתה אותה לאט. רק כשיצאתי מאותה פגישה הבנתי את המשמעות המצמררת של העיתוי - עשרה בטבת הוא היום שבו עם ישראל אומר קדיש על אחינו ואחיותינו שמקום קבורתם לא נודע".

בהמשך תיאר את השחיקה באמון בממסד לאורך השנים, "מאז אותה פגישה התרסקה אצלי תפיסת העולם לגבי מדינת ישראל. בכל צעד בדרך הארוכה הזו גילינו מחדל ועוד אחד. חשבנו שיש חדר במדינת ישראל שבו יושבים אנשים שחושבים איך להשיב את החטופים - גילינו שטעינו".

עמדי הוסיף ביקורת חריפה על מערכות השלטון והביטחון, "שלב אחרי שלב איבדתי אמון - בראשי ממשלה, במשרדי ממשלה, בחברי קבינט, שרים, גנרלים, עיתונאים וכלי תקשורת. כולם, ללא הבדל פוליטי, הביטו בנו בעיניים ריקות".

עוד אמר, "השבעה באוקטובר הוא לא אסון - הוא מחדל. אסון אומרים על רעידת אדמה או שריפה. השבעה באוקטובר הוא עיוורון מכוון, על אף כל הסימנים שהיו חרוטים על הקיר".

עידן עמדי שר את השיר "נגמר" להדר גולדין ז"ל Stateview.tv

בהמשך דבריו קרא להשבת יתר החטופים, "החזרה של הדר הביתה היא הסימן ש'צוק איתן' נגמר, ושהמלחמה הנוראה שנפתחה עלינו בשביעי לעשירי תסתיים. עלינו להשיב את ארבעת החטופים החללים שנותרו - זו חובתנו הלאומית והמוסרית".

הוא פנה להדר וסיפר על חבריו שנפלו בקרב: "הדר, אחי אשר אהבתי, אשר לא הכרתי. תן חיבוק לאלכסיי, עקיבא, גבריאל ואלירן שם למעלה. הם שמעו עליך הרבה במרוצת השנים. עקיבא הוא אחלה חברותא - הוא חכם ואמיץ וחד כתער, בדיוק כמוך. שנהיה ראויים לאורכם, שנהיה ראויים לגבורתכם. נוח בשלום, אחי אהובי".

לקראת סיום, פנה למשפחה, "לאה, שמחה, חמי, אילת, צור ועדנה - למדתי מכם המון. המאבק הבלתי פוסק, מתוך אהבת בנכם ומתוך אהבת ישראל, הוא שיעור לכולנו. אתם הצלחתם - הבאתם את הדר הביתה. שנזכה לנחמה, גם אם חצויה. אני אוהב אתכם בכל ליבי".