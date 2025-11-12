שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הבוקר (רביעי) תביעת לשון הרע נגד איש הפרסום אילן שילוח, בדרישה לפיצוי על סך 77,950 ש"ח.

התביעה הוגשה לאחר ששילוח פרסם פוסט ברשת החברתית X, בו טען כי קרעי השתמט משירות בצה"ל.

לפי כתב התביעה, שהוגש לבית המשפט, מדובר "בדברי דיבה חמורים ביותר, שנאמרו בכוונת מכוון כדי להציג את השר כאדם שמשתמט משירות צבאי וכדי לפגוע בו".

בתביעה נטען כי קרעי שירת שירות מלא וכי מדובר בשקר מוחלט.

עוד נכתב כי בפרסום טמונה "השפלה בעיני הבריות", וכי מדובר בפגיעה בשם הטוב ובעיקר בתקופה רגישה של מלחמה, שבה "יש ניסיון לאומי לאחד את הקרע בין העם - וכל תכלית הפרסום הינה לפלג ולהשמיץ".

במסגרת התביעה מבקש השר צו שיורה לשילוח להסיר את הפוסט המדובר ולפרסם הודעת התנצלות פומבית באותה פלטפורמה. כמו כן, מבקש לחייב את שילוח בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

עו"ד אברהם משה סגל, המייצג את השר קרעי, ציין בתביעה כי מדובר בפרסום שנחשף לעשרות אלפי משתמשים, וכי "מדובר בעלילת דם שקרית ומסיתה שלא היו בה דברים מעולם, אשר פורסמו ממניעים אישיים ונקמניים בלבד, שנועדו להכפיש את שמו הטוב של התובע ולפגוע בהמשך שליחותו הציבורית".