עימות סוער בין קרעי לבן ארי דוברות הכנסת

במהלך דיון הוועדה לביטחון לאומי להכנת תיקון להצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה לקראת הקריאה השנייה והשלישית, התפתח עימות בין שר התקשורת ח"כ שלמה קרעי לבין ח"כ מירב בן ארי.

העימות החל כאשר ח"כ בן ארי התייחסה לקשיים שמעכב יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן באישור רפורמות שמקדם השר קרעי.

לדבריה, "העובדה שאתה לא מצליח להעביר את הרפורמה שלך בגלל ביטן - ובצדק. ואתה בא לכאן".

השר קרעי השיב לה, "כמה את גולשת, תתמקדי בעניין. לא היית בדיון החסוי ויש לך רק דברים פופוליסטיים. את מדברת שטויות, דברי לגופו של עניין", ולאחר מכן עזב את הדיון בזעם.