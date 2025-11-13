סמל י', לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים, מספר בעמדת ערוץ 7 בכנס "בעקבות לוחמים" של זרוע היבשה על הקרבות בלבנון, זכרו של חברו לנשק ניב דייג ז"ל, והאחווה המיוחדת שבין לוחמים בשדה הקרב.

במהלך השיחה ניכר על כתפו של י' פאצ' יוצא דופן, ובו זוג עיניים בורקות, אותו הוא עונד לזכרו של חברו לצוות, ניב דייג. "הסמל שבפאצ' היה בשעתו סימון טקטי של הצוות ומיד אחרי שהוא נהרג החלטנו בצוות להוציא את הפאצ' הזה לזכרו. זה מה שהיה מסמל אותו. כשראינו את העיניים ידענו שזה ניב".

הוא מספר על הלחימה הארוכה בה היה שותף: "בכניסה הראשונה שלנו ללבנון איתרנו אמל"ח בכמויות רבות. היינו בכפרים לבנוניים שהיו בקו ראשון למדינת ישראל והבנו שכל נשק שאנחנו מוצאים היה אמור לשרת את חיזבאללה בתקיפה של הישובים".

כשהוא נשאל אם יש פחד בפעילות, משיב י' בכנות כי "בכניסה הראשונה היה לחץ מאוד גדול באוויר, תחושת דריכות של חציית קו בפעם הראשונה ויש אויב שמחכה לך. נכנסים ברכב גדול, מה שיכול להיות מטרה טובה ויש פחד, אבל מיד אחרי שמבינים את המשימה, את מה שהולכים לעשות שם, ורואים את העוצמה של צה"ל שמקיפה אותך, טנקים, חיל אוויר וחיל רגלים, מרגישים בטוח. בשביל זה התכוננו".

המשפחה בבית "דואגת אבל מבינה את גודל השעה. הא מבינה שזו המשימה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות וזה מה שאנחנו עושים", הוא אומר.

על הצפוי מכאן ואילך משוכנע י' שהלקחים הופקו בצמרת הצבא שנמצא כעת בדריכות הגבוהה ביותר לקראת כל תרחיש. "אנחנו מחכים לפעולה הבאה שלנו", י' מוסיף וכשהוא נשאל על הפער בין התחושות בצבא לאלה שבאזרחות, אחדות השורות בצבא מול המחלוקת האזרחית, הוא אומר: "כשמגיעים לאיתור מעבר לקווי האויב לא משנה בן כמה אתה ומי אתה ומאיפה אתה, יש מיד חיבור, נמצאים בתקופת לחימה ולא משנה כמה זמן נהיה ביחד. יש אחווה מיוחדת שהלוואי שהייתה גם בארץ, כשכל אחד מרגיש אח שלך".

בכנס הוא פגש תלמידים מרחבי הארץ לקראת שירותם הצבאי. על השיח במפגשים מספר י': "הדבר הראשון שאנחנו אומרים להם הוא החשיבות של העשייה לפני הצבא. זה נותן הרבה כלים לשירות הצבאי", הוא אומר ומניסיונו האישי הוא מכיר היטב את אותה הכנה לגיוס כבוגר מכינת 'בני דוד' שבעלי, שם למד כשנה וחצי.

בהמשך השיח עם המועמדים לשירות עולה חשיבות המערכים השונים בצבא, בין אם המערך הלוחם ובין אם המערך תומך הלחימה.

על תלמידי התיכון, המועמדים לשירות שהוא פוגש במהלך הכנס, הוא מספר לסיום: "אני רואה כאן דור עם מוטיבציות מאוד גבוהות, הרבה שאלות על שירות קרבי, הרבה נכונות להתגייס. טוב לשמוע שיש מי שממשיך אותנו".