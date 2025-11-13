השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעניק גיבוי לניצב הבכיר במשטרה שנחקר אמש (רביעי) במחלקה לחקירות שוטרים ומתנגד למינוי ממלא מקום. בן גביר שוחח עם אשתו של הניצב ואמר לו כי מבחינתו "חזקת החפות עומדת לקצין".

מקורבי השר ציינו כי לדעתו יש להותיר את הניצב בתפקידו, למרות שהוא מכהן בתפקיד רגיש, "עד שיתברר שלא מדובר ברדיפה". לדבריהם "אין לבן גביר אמון במח"ש בשל הפיכתה למשטרה פרטית של היועצת המשפטית לממשלה".

הקצין הבכיר נחקר במחלקה לחקירות שוטרים במשך שבע שעות ושוחרר לביתו בתנאים מגבילים: הרחקה מכל מתקני המשטרה למשך תשעה ימים ואיסור ליצור קשר עם מעורבים אחרים בפרשה.

על מרבית פרטי החקירה מוטל צו איסור פרסום אך ניתן לציין שמדובר בקצין המעורב בחקירות משמעותיות ביותר במשטרה.

על פי החשד כפי שנמסר ממח"ש, הניצב "התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו". על יתר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום אך ניתן לומר שהיא אינה קשורה למשפט נתניהו, לחקירת הפצ"רית או לפרשת ההסתדרות.

המפכ"ל ערך, בעקבות זימון הקצין לחקירה, שיחה עם סגל הפיקוד הבכיר, כי הכריז כי ראש יחא"ה ניצב אלי מקמל, ימלא את מקום הניצב שנחקר במח"ש.