סערה בשידור חי: תופעת הצעות הנישואין הראוותניות חדרה בשנים האחרונות לחלק מהישיבות החרדיות ועוררה סערה ברדיו 'קול חי' כשבחורי ישיבה עלו לשידור ושיתפו את המגיש בממדי התופעה.

אחד מהם, בחור ישיבה מירושלים, סיפר בראיון שהוא לאחר פגישה חמישית בשידוך ומתלבט איך להציע לבחורה. "אני בחור ביישן וחשבתי לעשות משהו מקורי - הצעת נישואין עם בלונים ושטיח אדום", שיתף.

המגיש רוני פאלוך בחר להביע מחאה. "בושה וחרפה. כל אותם בחורי ישיבות וכל אותן בחורות - בושה וחרפה. זה לא מנהג של תורה. ללכת לים, ליער או לצוק ולעשות בלונים עם לבבות - זה פתטי, זה פשוט ליצנות. מי שמקים בית של תורה ויראת שמיים לא צריך שטיח אדום בשביל זה".

המאזין ניסה להתגונן בטענה ש"95% מהבנות אומרות 'כן' לזה", אך פאלוך לא התרצה: "סטטיסטיקה לא מעניינת אותי. אם היא תגיד לא - זו תהיה סבתא של כל הפדיחות. תתנהג כמו בן ישיבה, פשוט תשאל אותה. זה לא הצגה, זה צעד קדוש".

מאוחר יותר התקשר מאזין נוסף והעלה גישה מתונה יותר: "יש כאלה שעושים הצעה בכותל, עם קצת בלונים ותמונה - רק בשביל סימן טוב, לא חיקוי של החילונים".

פאלוך לעג למאזין. "מה פתאום בלונים בכותל? אולי גם עוגת קצפת? הכותל נועד לתפילה, להזכיר את חורבן הבית - לא לפרחים וצילומים".