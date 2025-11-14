צה"ל השלים היערכות חורף דובר צה"ל

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל השלים את ההיערכות הלוגיסטית לחורף בכלל הגזרות, במטרה לאפשר את המשך הפעילות המבצעית בתנאי מזג האוויר המשתנים.

בחודש האחרון התקיים מבצע בקרה ושיפור מוכנות, שבמהלכו נבדקה כשירות אמצעי הלחימה, התחמושת, ציוד הרק"מ ואמצעי האחזקה.

במסגרת המבצע סופקו למשרתי צה"ל יותר מ-370 אלף פריטי ציוד חורף, בהם: כ-39,300 חליפות סערה, כ-15,200 חרמוניות, כ-39,400 זוגות כפפות, כ-43,500 סופטשלים, כ-18,500 מחממי צוואר, כ-67,500 כובעי צמר, כ-2,400 רדיאטורים וכ-100,000 שקיות חימום.

כחלק מההיערכות הוקמו מאות מתחמי שהייה הכוללים מקלחות ועמדות חימום. בנוסף, נפרסו אלפי מבנים ניידים ומכולות מגורים, המצוידים במיזוג, לוחות חשמל וחיבורי תשתיות. בבסיסים ובמוצבים בוצעו פעולות איטום גגות לצורך מניעת חדירת מי גשמים.

חיל הרפואה השלים מבצע חיסוני שפעת, פועל להגברת המודעות למניעת פגיעות קור, ומתרגל טיפול במקרי חשיפה לקור קיצוני. חיל הטנ"א השלים את היערכותו לבדיקה ולהכשרת אמצעי לחימה לפעולה חורפית.

בצה"ל נמסר כי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ממשיך לפעול להבטחת המוכנות הלוגיסטית והמבצעית של כלל המשרתים בצה"ל.