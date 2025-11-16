שירה אליצור, יוצרת, מרצה ומומחית לחשיבה יצירתית, התארחה באולפן ערוץ 7 לרגל צאת ספרה החדש "ויצרת", אותו כתבה יחד עם הרב יובל אוהלי. במהלך השיחה, הדגישה אליצור את מקומה המרכזי של היצירתיות דווקא בזמנים בלתי צפויים.

"אנחנו לא יודעים מה קורה בזמן שאנחנו פה יושבות, ואני חושבת שהיכולת לשאת אי-וודאות זה בדיוק המקום של החוסן שלנו", אמרה, "אנחנו כל הזמן מופתעים - שגרה נשברת, קורונה, איראן, מלחמה - האי-ודאות ממשיכה להפתיע אותנו. אני תמיד אומרת שזה המקום להבין את הגמישות המחשבתית שלנו, להפסיק להיבהל מזה, להבין שזה חלק מהחוסן שלנו, ובתוך זה - להכניס יצירה".

לדבריה, היצירתיות איננה נחלתם של אמנים בלבד, אלא כישרון נרכש: "המחקרים אומרים שיצירתיות היא לא תכונה מולדת. יכול להיות שיש בני אדם שזה יותר בולט אצלם, אבל בסוף זו תכונה נרכשת. וככל שאני אתאמן בשריר, ככה כשאגיע לסיטואציה קשה, אני כבר אבין שאין תשובה אחת לכל שאלה".

אליצור הסבירה כי אחת הדרכים לחיזוק החוסן האישי היא להתחיל בלשאול שאלות: "למה בכלל צריך חשיבה יצירתית? כי יש לנו הרבה קופסאות בחיים - הנחות יסוד, דרכי חשיבה, האוטומטים. אני קוראת לזה תבניות חשיבה. כשנתחיל לערער על הקיים, אפילו רק לשאול שאלות - שזה הדבר הכי יהודי בעולם - נגלה דברים חדשים על עצמנו".

היא הדגישה כי גם בתוך עולם ההלכה, שנחשב לעיתים כ"מקובע", יש מקום לחשיבה מחודשת: "איך אנחנו תופסים את ההלכה? מה המיתוג של ההלכה? יש מיתוג מאוד סגור - זה אסור וזה אסור. אבל אז פתאום את יושבת עם אנשים שיש להם ידע רחב בהלכה, ואת אומרת: רגע, זה מותר? ואפשר לשאול שאלה?".

אליצור הדגישה כי יצירתיות נדרשת גם במעגלים מוכרים ויומיומיים: "אנחנו צריכים יצירתיות בהכל. אני קוראת לזה 'פתרון בעיות'. יצירתיות מאפשרת לנו לפתור בעיות בצורה קלה יותר, מקורית יותר. וגם - לא להתבייש להכניס הנאה וכיף לתוך המעגל הנורא לא פשוט של החיים שלנו".

על עיסוקה המקצועי סיפרה: "אני מגדלת רעיונות. הפרויקטים הכי מעניינים שלי הם דווקא אלה שאף אחד לא שילם לי עליהם". בין היתר סיפרה על סרטון שיצרה בזמן המלחמה, על הגדרת הזהות הישראלית: "אמרתי שבכל מקום שיש מלחמה - אנשים בורחים. אבל לא בישראל, החבר'ה מהמזרח רוצים להגיע לארץ".

על עבודתה עם בתי הספר סיפרה: "פתאום מזמינים אותי המון בתי ספר להדרכת צוותי הוראה. אנחנו מתחילים להבין שבית ספר לא בא לתת ידע, הוא בא להפוך אותך למנהיג".

לדבריה, הכרה בכישרונות ובייחוד של כל תלמיד היא הבסיס לצמיחה אישית: "הבסיס ליצירתיות הוא לזהות את המקום הנכון שבו אנחנו נמצאים. המקום שבו אנחנו הכי טובים". אליצור שיתפה סיפור אישי על מורתה למתמטיקה, שעודדה אותה לא להיאבק: "היה לי קשה להתמודד עם מספרים, היא אמרה לי - למה את נאבקת? את כל כך מוכשרת. היא אמרה לי 'תשחררי, עברו 20 שנה מאז ואני תמיד זוכרת לה את זה".