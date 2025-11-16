המוזיקאית ספיר גזבר מציגה ניגון חדש למזמור המוכר "מזמור לתודה". לדבריה, מדובר בלחן שנולד מתוך רצון אישי להכיר את המזמור לא רק במילים - אלא גם בלב.

גזבר מספרת כי הפעם הראשונה שבה נחשפה לטקסט הייתה רגע לפני הופעה, כשאומנית נוספת אמרה "מזמור לתודה" והיא נאלצה למלמל את המילים מבלי להכיר אותן באמת. "כיאה לחוזרת בתשובה שיודעת שתמיד יהיה לה מה להשלים", היא משתפת.

למחרת, חשה צורך ללמוד את המזמור לעומק, והחליטה להלחינו. "הרגשתי שיש בו משהו שאני עדיין לא יודעת איך להביא: ניגון נשי, קצבי ומשמח, אבל גם שורשי ומרגש", כתבה.

עם הזמן היא החלה לבצע את השיר בהופעות חיות וראתה שהוא נוגע בלבבות. "אחד הדברים שריגשו אותי במיוחד היה שהרבנית רחל בזק אמרה לי באחת ההופעות שהיא שרה את המזמור לתודה שלי בכל בוקר", סיפרה גזבר.

לדבריה, החיבור למילים העתיקות בלחן העכשווי יצרו תוצאה עוצמתית ומשמחת. "זה לא שייך רק לעולם דתי או חילוני. זה טקסט שהוא יותר מתפילה - הוא מנטרה שאני נושאת איתי בכל רגע, טוב או מאתגר".

גזבר מסכמת כי "כשנמצאים במקום של תודה - הטוב גדל. הלב מתרחב, המציאות מתבהרת, והאור נכנס פנימה".