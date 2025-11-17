השר בן גביר עם תושבי היישוב כרמית דוברות

תושבי יישובי הנגב היהודיים נבהלו הערב (ראשון), כמדי ערב, מצרור ירי בלתי פוסק וירי מאסיבי מכיוון היישוב הבדואי ביר הדאג' לעבר רתמים וכרמית ויישובי הסביבה.

כיתות כוננות הוקפצו בשל הירי והתושבים הביעו זעם על חוסר המשילות המתמשך בדרום הארץ. רבים מהם קראו לממשלה "להחזיר את הביטחון" והזהירו מפני הסלמה שעלולה לגבות מחיר כבד.

בעקבות הירי המסיבי במשך כשעה לעבר היישוב כרמית שבנגב, הגיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשעה 01:00, לזירה והבהיר: "ניאבק על המשילות".

השר בן גביר ישב עם עשרות מתושבי כרמית, שמע את מצוקתם באופן אישי והבהיר כי הוא לא מרפה.

"הם ירו בעקבות שהרסנו להם מסגד שנבנה לא חוקי, אך זה לא מרתיע אותי, אמשיך להוביל מדיניות הריסת מבנים לא חוקיים ואמשיך להגיע שוב ושוב, לראות, לשמוע ולתת מענה ישיר לתושבים. אני מחובר לקבוצת הוואצאפ של היישוב, עוקב בזמן אמת אחרי כל זעקה ופועל כדי להחזיר את הביטחון", אמר השר לתושבים.

לסיור הצטרפו מפקד מחוז הדרום וקציני המשטרה המקומית, המלווים את השר ומציגים לו את הפעילות המבצעית המבוצעת בשטח.

השר בן גביר ציין כי המאבק על המשילות בנגב מתנהל בעוצמה. לדבריו, "אנחנו עושים היום מה שלא עשו שלושים שנה - הרסנו מעל 5,000 מבנים לא חוקיים, הכנסנו את המשמר הלאומי, מפוצצים חתונות שבהן יש ירי ולא מאפשרים להן להימשך. זה מרגיז את הפורעים ואני לא מתכוון לוותר, לא מתכוון למצמץ".

לבסוף אמר השר: "הגעתי הלילה לתושבים כדי לשמוע, לראות ולחזק. אנחנו בעלי הבית במדינה הזאת ונילחם כדי שתהיה כאן משילות וריבונות בכל מקום במדינת ישראל".

לאחר הביקור בכרמית החל השר לעשות את דרכו לישוב לקייה יחד עם קציני וכוחות משטרה רבים.

בן גביר בדרך לנגב ללא קרדיט

מוקדם יותר הודיע בן גביר על יציאתו לסיור בדרום. "השעה 11:25 לפני חצות, אנחנו בדרכנו לכרמית, אחרי זה ללקיה. המשטרה אכפה שם השבוע את החוק על רעש במסגדים, ובתגובה כמה עבריינים שם התחילו לירות באוויר. הם חושבים שהם ירתיעו אותנו", אמר בן גביר בסרטון שפרסם.

בהמשך דבריו הוסיף: "המאבק על המשילות בנגב הוא מאבק שאנחנו עושים אותו היום - מה ששלושים שנה לא עשו. הריסות של יותר מ-5,000 בתים לא חוקיים, הכנסנו את המשמר הלאומי, מפוצצים חתונות שיש בהן ירי, לא נותנים להן להימשך. פעולות שמרגיזות מאוד את הפורעים - ואני לא מתכוון לוותר, לא מתכוון למצמץ".

בן גביר סיכם: "אנחנו בדרכנו לפגוש את התושבים, להגיע ללקיה, אולי גם לרתמים - גם שם הבנתי שיש יריות. אנחנו בעלי הבית במדינה הזאת ונילחם כדי שתהיה כאן משילות וריבונות בכל מקום במדינת ישראל".