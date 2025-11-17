פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שני) לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד יעקב יתח, בן 44 תושב העיר, בגין הסתה לגזענות וניסיון לאיומים כלפי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

על פי כתב האישום, יתח הפעיל חשבון טיקטוק פומבי בשם "כהניזם" תחת שם המשתמש kobikanizem, במסגרתו פרסם תכנים בפני מאות עוקבים.

כתב האישום המלא

באוקטובר האחרון פרסם סרטון המעודד גזענות כלפי ערבים, תוך שילוב קריאות לגירושם והצגת הביטוי "כהנא צדק" במספר מקומות.

הסרטון כלל הזמנה לעצרת לציון 35 שנים לרצח הרב מאיר כהנא. ברקע שולב קטע מנאום שנשא הרב כהנא, ובו נאמר: "אם אתם רוצים מדינה… הפתרון הוא - ערבים החוצה! החוצה!"

בהמשך, פרסם הנאשם שני סרטונים נוספים, בהם נשמע קורא קריאות בוטות נגד היועצת המשפטית לממשלה.

באחד מהם נשמע אומר מעל תמונתה של בהרב-מיארה: "ראית מה קרה לפצ"רית? אנחנו נדאג שאת תתאבדי, תביני. את תהיי בקבר. כן חוקי, לא חוקי - לקבר את תגיעי, יא...".