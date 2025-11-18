עשרות אנשים התכנסו בעיר בת ים לציון האזכרה לרב כהנא, בה השתתפו בין היתר ברוך מרזל, נעם פדרמן וח"כ לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי. האירוע נערך לזכרו ולדרכו הציבורית של הרב כהנא, והדוברים התייחסו לפעילותו ולמשנתו.

ברוך מרזל אמר באירוע, "ככל שעובר הזמן כולם רואים כמה שהרב כהנא צדק. זכיתי להיות איתו מאז הייתי נער. הרב כהנא הדגיש ש 99% אמת זה 100% שקר. הוא דיבר כל כך הרבה על הטרנספר, וזהו המחדל של הממשלה הנוכחית שהוא לא פחות חמור מטבח שמחת תורה. זה שדונלד טראמפ, שגם הוא מודה שהרב כהנא צדק, אמר לנתניהו תעשו טרנספר לתושבי עזה. ובמקום לקחת את ההזדמנות הזאת ב 2 ידיים, לא עשו עם זה כלום".

נעם פדרמן הוסיף, "כיף להיות כאן בבת ים, תמיד היו כאן יהודים רציניים, לא פראיירים. הרב כהנא מבחינתי, מה שאני הכי זוכר ממנו זו הסיסמא שתבע 'ערבים החוצה', לא מרצון. בכוח! כי ערבים מבינים כוח. הייתה לו מחלוקת בזמנו עם גנדי, שאמר טרנספר מרצון. הרב כהנא אמר לא! ערבים החוצה, זה מה שצריך!".

בהמשך חשף ח"כ לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי כי נעם פדרמן משמש כיועץ המשפטי שלו במשפטו. בן ארי אמר, "המילים הראשונות בכתב האישום שלי הם, הרב מאיר כהנא. הוציאו אותו מהקבר כדי לשים אותו במשפט איתי. הערבים בעזה יודעים לחפור מנהרות ולירות טילים כדי לפגוע בנו, ככה הם, אז אומרים בפרקליטות - זו היא גזענות. גזענות? זה מה שקרה ב 7 לאוקטובר!! אני מתעקש לייצג את עצמי כדי לא לשחק במשחק שלהם, המשפט הזה יתהפך עליהם".

הוא המשיך ואמר, "הם חשבו שבזה שהם יכתבו 'הרב מאיר כהנא', נגמר הסיפור, לא צריך ראיות, אבל אני לא אתן להם לסתום לנו את הפה. מה שהכי למדתי מהרב כהנא זה שאם אתה רואה יהודי בצרה אתה חייב לעזור לו. משקר שם העד במשפט, שחקרתי אותו, אומר הרב כהנא הוצא מחוץ לחוק. זה שקר. תנועת כך הוצאה מחוץ לחוק כמה שנים אחרי הירצחו של הרב כהנא. נמשיך לומר את האמת, שאין דו קיום איתם, שיש לנו עסק עם אומה רצחנית. לא ישתיקו אותנו!".

באירוע נכחו הרב יהודה אפשטיין, יו"ר קדושת ציון, צבי יהודה לוין, מפעילי חלוצי הבשן, אחיו של רונן חנניה הי"ד ושלמה (מומי) קנזי שסייע בהפקת האירוע.